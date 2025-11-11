Чому Елізабет Тейлор одягла жовту весільну сукню: історія ніжного вбрання культової акторки

Елізабет Тейлор і Річард Бертон / © Getty Images

Реклама

Акторка Елізабет Тейлор виходила заміж вісім разів і на кожне своє весілля одягала нову сукню, і білою з них була лише одна — перша. Проте найнезвичнішим весільним вбранням акторки, бо такий колір наречені ну дуже рідко обирають, було те, що вона одягла на розпис із Річардом Бертоном — колегою за фільмом «Клеопатра». Під час роботи актори до нестями закохалися одне у одного та розпочали свій палкий роман, хоч обидва ще були одруженими.

Коли вирішили одружитись, Елізабет захотіла одягнути на весілля, яке вже на той момент було для неї четвертим, вбрання яскраво-жовтого, канаркового кольору.

Елізабет Тейлор і Річард Бертон / © Getty Images

Такий образ вона обрала, оскільки вирішила включити в нього щось важливе, пов’язане з історією їхнього знайомства і кохання. Жовта тканина символізувала золото і образи у фільмі «Клеопатра» Елізабет, в яких вона вражала глядачів з екрану.

Реклама

Акторка носила вільну жовту весільну сукню завдовжки до коліна у стилі «ампір», у якої, окрім завищеної талії, були довгі рукави, але також об’ємний воріт і вільні манжети. Під грудьми сукню прикрашав невеликий шовковий бантик, а на спині був кейп з легкої шифонової тканини.

Елізабет Тейлор і Річард Бертон / © Getty Images

Створила для неї це незвичайне весільне вбрання Ірен Шарафф — дизайнерка костюмів для фільму «Клеопатра», яку Елізабет спеціально найняла.

Також Елізабет додала до вбрання брошку з великим смарагдом і діамантами від Bulgari, яку їй подарував Річард, і зробила й особливу зачіску з шиньйоном та гіацинтами, які мали символізувати невинність і чистоту. Також у її волоссі можна побачити невеликі шпильки-бантики — вони перегукувалися з тим, що був на сукні. У руках вона тримала невеличкий букет з жовтими квітами.

Елізабет Тейлор / © Getty Images

Шлюб Елізабет і Річарда Бертона тривав 10 років — вони одружилися 1964 року і розлучилися 1974 року. Потім актори знову ненадовго помирилися і знову одружилися, але і другий шлюб виявився нещасливим.