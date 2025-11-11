ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Чому Елізабет Тейлор одягла жовту весільну сукню: історія ніжного вбрання культової акторки

Вона була осканоносною зіркою та іконою стилю, яка любила виділятися і бути яскравою. Для свого четвертого весілля Тейлор обрала дуже нетрадиційну сукню, яка має оригінальну історію.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Елізабет Тейлор і Річард Бертон

Елізабет Тейлор і Річард Бертон / © Getty Images

Акторка Елізабет Тейлор виходила заміж вісім разів і на кожне своє весілля одягала нову сукню, і білою з них була лише одна — перша. Проте найнезвичнішим весільним вбранням акторки, бо такий колір наречені ну дуже рідко обирають, було те, що вона одягла на розпис із Річардом Бертоном — колегою за фільмом «Клеопатра». Під час роботи актори до нестями закохалися одне у одного та розпочали свій палкий роман, хоч обидва ще були одруженими.

Коли вирішили одружитись, Елізабет захотіла одягнути на весілля, яке вже на той момент було для неї четвертим, вбрання яскраво-жовтого, канаркового кольору.

Елізабет Тейлор і Річард Бертон / © Getty Images

Елізабет Тейлор і Річард Бертон / © Getty Images

Такий образ вона обрала, оскільки вирішила включити в нього щось важливе, пов’язане з історією їхнього знайомства і кохання. Жовта тканина символізувала золото і образи у фільмі «Клеопатра» Елізабет, в яких вона вражала глядачів з екрану.

Акторка носила вільну жовту весільну сукню завдовжки до коліна у стилі «ампір», у якої, окрім завищеної талії, були довгі рукави, але також об’ємний воріт і вільні манжети. Під грудьми сукню прикрашав невеликий шовковий бантик, а на спині був кейп з легкої шифонової тканини.

Елізабет Тейлор і Річард Бертон / © Getty Images

Елізабет Тейлор і Річард Бертон / © Getty Images

Створила для неї це незвичайне весільне вбрання Ірен Шарафф — дизайнерка костюмів для фільму «Клеопатра», яку Елізабет спеціально найняла.

Також Елізабет додала до вбрання брошку з великим смарагдом і діамантами від Bulgari, яку їй подарував Річард, і зробила й особливу зачіску з шиньйоном та гіацинтами, які мали символізувати невинність і чистоту. Також у її волоссі можна побачити невеликі шпильки-бантики — вони перегукувалися з тим, що був на сукні. У руках вона тримала невеличкий букет з жовтими квітами.

Елізабет Тейлор / © Getty Images

Елізабет Тейлор / © Getty Images

Шлюб Елізабет і Річарда Бертона тривав 10 років — вони одружилися 1964 року і розлучилися 1974 року. Потім актори знову ненадовго помирилися і знову одружилися, але і другий шлюб виявився нещасливим.

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie