ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Чому Грейс Келлі носила на аудієнції з Папою Римським лише чорну сукню та мантилью

Одна з найвідоміших княгинь Монако зустрічалася з Папою Римським кілька разів, але завжди була одягнена у все чорне.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Грейс Келлі та Реньє III

Грейс Келлі та Реньє III йдуть на церемонію інтронізації Папи Івана Павла ІІ, 25 жовтня 1978 року / © Associated Press

У світі є лише сім жінок, яким дозволено носити біле поруч із Папою. Традиція називається «il privilegio del bianco» італійською або «le privil ge du blanc» французькою, що перекладається як «привілей білого» і поширюється винятково на певних королев і принцес, які сповідують католицизм. Протокол каже, що жінки, які мають дозвіл, можуть носити біле на заходах у Ватикані, таких як приватні аудієнції у Папи, канонізація, беатифікація та особливі меси, і вони зазвичай так і роблять.

Однак, якщо зараз принцеса Шарлін може з’являтися на аудієнції в білому вбранні, то це виняток. Княгині Монако було дозволено одягнути біле у Ватикан лише 2013 року, а дозвіл дав тодішній Папа Бенедикт XVI дому Гримальді, до якого вона належить після шлюбу.

Княгиня Шарлін / © Associated Press

Княгиня Шарлін / © Associated Press

Тому попередниця Шарлін — принцеса Грейс — з’являлася на аудієнції лише у чорному та з чорною мантильєю на голові. Також, згідно з суворим протоколом, жінки мали носити довгі закриті сукні та закрите взуття. Зараз це правило теж пом’якшене і на аудієнції дозволяється носити сукню довжини міді або нижче колін.

Грейс Келлі та Реньє III після приватної аудієнції у Папи Пія XII, 18 червня 1959 року / © Associated Press

Грейс Келлі та Реньє III після приватної аудієнції у Папи Пія XII, 18 червня 1959 року / © Associated Press

Грейс Келлі / © Getty Images

Грейс Келлі / © Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie