Чому Грейс Келлі носила на аудієнції з Папою Римським лише чорну сукню та мантилью

Грейс Келлі та Реньє III йдуть на церемонію інтронізації Папи Івана Павла ІІ, 25 жовтня 1978 року / © Associated Press

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У світі є лише сім жінок, яким дозволено носити біле поруч із Папою. Традиція називається «il privilegio del bianco» італійською або «le privil ge du blanc» французькою, що перекладається як «привілей білого» і поширюється винятково на певних королев і принцес, які сповідують католицизм. Протокол каже, що жінки, які мають дозвіл, можуть носити біле на заходах у Ватикані, таких як приватні аудієнції у Папи, канонізація, беатифікація та особливі меси, і вони зазвичай так і роблять.

Однак, якщо зараз принцеса Шарлін може з’являтися на аудієнції в білому вбранні, то це виняток. Княгині Монако було дозволено одягнути біле у Ватикан лише 2013 року, а дозвіл дав тодішній Папа Бенедикт XVI дому Гримальді, до якого вона належить після шлюбу.

Княгиня Шарлін / © Associated Press

Тому попередниця Шарлін — принцеса Грейс — з’являлася на аудієнції лише у чорному та з чорною мантильєю на голові. Також, згідно з суворим протоколом, жінки мали носити довгі закриті сукні та закрите взуття. Зараз це правило теж пом’якшене і на аудієнції дозволяється носити сукню довжини міді або нижче колін.

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Грейс Келлі та Реньє III після приватної аудієнції у Папи Пія XII, 18 червня 1959 року / © Associated Press

Грейс Келлі / © Getty Images