Чому Періс та Нікі Гілтон обрали схожі сукні для своїх весіль: пояснення виявилось очевидним

Періс, Нікі і Кеті Гілтон

Реклама

Мама і тато Періс Гілтон — Кеті та Рік — одружилися в 1979 року, коли Кеті було 20 років. Наречена обрала для свого особливого дня лаконічну класичну сукню з легкою спідницею, високою горловиною та довгими рукавами.

Вбрання прикрашало квіткове мереживо. Наречена доповнила образ ніжними квітами у волосся та прозорою невагомою фатою. Це був романтичний образ, який хоч і витриманий у естетиці кінця 70-х років, але все ж без сумніву досить класичний.

Кеті Гілтон / фото: instagram.com/kathyhilton

Тому без сумнівів, що доньки Кеті — Періс та Нікі — наслідували маму Кеті, коли створювали свої весільні сукні.

Реклама

Дизайни обох вбрань були дуже схожими, як можна помітити у них використані квіткові аплікації, мереживо, а також у обох суконь схожий силует — висока горловина та довгі рукави.

Ніні Гілтон / © Getty Images

Сукню для Нікі створили Марія Грація К’юрі та П’єрпаоло Піччолі, які працювали у Модному домі Valentino. Вбрання поєднувало у собі естетику найвідоміших суконь наречених у світі — Кей Міддлтон та Грейс Келлі і повністю складалося з великого квіткового мережива, а шлейф був у три метри.

Сукня була виготовлена ​​з трьох різних відтінків слонової кістки та срібного гіпюру і прикрашена кришталевими намистинами. А вуаль, якою наречена доповнила вбрання, була прикрашена по краях вінтажним мереживом.

Періс Гілтон / фото: instagram.com/parishilton

Сукню Періс створив для неї Модний дім Oscar de la Renta. Розкішне і ніжне вбраня мало кринолінову спідницю, яку покривало 20 шарів легкого тюлю, що був розшитим квітковими аплікаціями.

Реклама

Гілтон пояснила, що завжди мріяла пройти до вівтаря у «приголомшливій сукні, яка була б красивою, позачасовою та шикарною» і саме таакае вбрання вона і обрала.