- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 126
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому Періс та Нікі Гілтон обрали схожі сукні для своїх весіль: пояснення виявилось очевидним
Жінки у родині Гілтон вже традиційно обирають сукні у схожому стилі. Традиція почалася у кінці 70-х років.
Мама і тато Періс Гілтон — Кеті та Рік — одружилися в 1979 року, коли Кеті було 20 років. Наречена обрала для свого особливого дня лаконічну класичну сукню з легкою спідницею, високою горловиною та довгими рукавами.
Вбрання прикрашало квіткове мереживо. Наречена доповнила образ ніжними квітами у волосся та прозорою невагомою фатою. Це був романтичний образ, який хоч і витриманий у естетиці кінця 70-х років, але все ж без сумніву досить класичний.
Тому без сумнівів, що доньки Кеті — Періс та Нікі — наслідували маму Кеті, коли створювали свої весільні сукні.
Дизайни обох вбрань були дуже схожими, як можна помітити у них використані квіткові аплікації, мереживо, а також у обох суконь схожий силует — висока горловина та довгі рукави.
Сукню для Нікі створили Марія Грація К’юрі та П’єрпаоло Піччолі, які працювали у Модному домі Valentino. Вбрання поєднувало у собі естетику найвідоміших суконь наречених у світі — Кей Міддлтон та Грейс Келлі і повністю складалося з великого квіткового мережива, а шлейф був у три метри.
Сукня була виготовлена з трьох різних відтінків слонової кістки та срібного гіпюру і прикрашена кришталевими намистинами. А вуаль, якою наречена доповнила вбрання, була прикрашена по краях вінтажним мереживом.
Сукню Періс створив для неї Модний дім Oscar de la Renta. Розкішне і ніжне вбраня мало кринолінову спідницю, яку покривало 20 шарів легкого тюлю, що був розшитим квітковими аплікаціями.
Гілтон пояснила, що завжди мріяла пройти до вівтаря у «приголомшливій сукні, яка була б красивою, позачасовою та шикарною» і саме таакае вбрання вона і обрала.