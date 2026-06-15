Чому розпущене волосся у жінок вважалося скандальним у минулому: історикиня пояснила

Портрет леді Ніколас Гіллард / © Getty Images

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Оскільки це було досить ризиковано з точки зору суспільної моралі, історикиня Емі Боїнгтон пояснила, чому жінки взагалі так робили.

Рінаше жінки були обмежені суворими правилами щодо одягу та зачісок. Поважні заможні дорослі жінки повинні були постійно носити волосся зібраним угору, зазвичай прикрашаючи його коштовностями та вишуканими головними уборами.

Розпущене волосся, що вільно спадало на плечі, дозволялося лише дівчатам і незаміжнім жінкам — воно було символом молодості та готовності до шлюбу. Довге розпущене волосся вважалося чимось дуже особистим і навіть інтимним, тому після заміжжя його зазвичай міг бачити лише чоловік жінки. Тож коли заміжню жінку зображали на портреті з розпущеним волоссям, що вільно спадало на плечі, це був свідомий ризик. Чому ж вони на це йшли?

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Для декого зображати себе таким чином — був найвищий прояв романтичного жесту. Деякі такі портрети бути мініатюртними і створені лише для приватного перегляду, наприклад, як еротична робота американської художниці Сари Гудрідж.

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