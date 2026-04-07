Чому у шести дочок британської королеви Шарлотти не було дітей, які вижили: сумна доля принцес

За словами історикині Емі Боїнгтон, король і королева були більш залученими батьками, ніж це було прийнято у ті часи, але це означало, що вони контролювали практично кожен аспект життя своїх дочок. Також пара була дуже прив’язаними до дочок, сам король особливо не хотів, щоб вони виходили заміж і, відповідно, покидали сім’ю, як це зазвичай очікувалося від королівських принцес. Король навіть сказав: «Я не можу заперечувати, що ніколи не бажав бачити, щоб будь-хто з них одружився. Я щасливий у їхній компанії і зовсім не хочу розлуки».

Тема шлюбів принцес фактично стала табуйованою в королівському домі. Це стало ще більшою проблемою, коли Георг III страждав від нападів психічної хвороби, і королева Шарлотта відчайдушно намагалася зберегти статус-кво, щоб не спровокувати погіршення стану чоловіка. Тому будь-які розмови про заміжжя дочок були заборонені. Водночас Шарлотта дедалі більше покладалася на своїх незаміжніх дочок як на супутниць і емоційну підтримку, особливо під час хвороби чоловіка.

У результаті вони всі жили разом, вели замкнений спосіб життя, який самі називали «монастирем», мешкаючи у Фрогмор-хаус та Віндзорському замку.

Принцеса Шарлотта, змогла вийти заміж 1797 року, але їй тоді було вже 31 рік, і, на жаль, вона народила лише мертвонароджену доньку.

Принцеса Августа ніколи не виходила заміж.

Принцеса Єлизавета також вийшла заміж дуже пізно — у 48 років і дітей не мала.

Принцеса Марія одружилася у 40 років й теж не мала дітей.

Принцеса Софія ніколи не виходила заміж і, відповідно, не мала дітей.

А наймолодша донька Шарлотти, принцеса Амелія померла у 27 років, але так і не вийшовши заміж і не маючи дітей.

Отже, через те, що шлюби не укладалися (або відкладалися до пізнього віку), ці жінки фактично не мали можливості народити дітей.

Насправді більшість із них змогли вийти заміж лише після встановлення регентства — коли їхній брат перебрав владу від батька, який був недієздатним через хворобу. І коли така можливість з’явилася, деякі принцеси охоче нею скористалися — вони прагнули якнайшвидше вийти заміж, створити власні домогосподарства та стати незалежними.