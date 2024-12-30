Чому жінки Вікторіанської епохи ніколи не стригли волосся: відповідь вас здивує

Чи знаєте ви, що у вікторіанську епоху жінки не стригли волосся? Вони хотіли, щоб їхнє волосся росло якомога довше, бажано до землі.

Довгі пишні локони вважалися найвищим ідеалом краси, тому що вони були неймовірно жіночними, розповідає історикиня Емі Боїнгтон.

Вікторіанці були одержимі гендерними ролями, тому жінки повинні були виглядати жіночно і для цього вони мали зберігати своє волосся довгим і красивим. У результаті, як і у всьому, що стосувалося зовнішнього вигляду жінок, правила щодо волосся були дійсно дуже суворими. До віку приблизно 15-16 років молоді дівчата мали носити довге і розпущене волосся. А потім, як тільки вони досягали цього віку, вони повинні були укладати волосся нагору, і це означало, що вони ставали жінками. Жінки ж могли укладати волосся так, як їм хотілося, головне, щоб воно було зібране, і це вважалося способом продемонструвати своє волосся на публіці.

Розпущене волосся після 16 років було абсолютним табу. Воно прирівнювалося до жіночності і, звичайно ж, сексуальності, тому розпустити волосся вважалося дуже інтимним актом, і зазвичай жінки робили це тільки на самоті у себе вдома, і це бачили тільки їхні чоловіки або служниці.

Британська художниця Марія Стілман / Фото: Getty Images

Довге волосся також було символом здоров'я, відсутності хвороб, гарного харчування, ситості і, як наслідок, його також можна було прирівняти до багатства. Наявність таких довгих локонів, за якими потрібно доглядати, також передбачає, що у вас є час, який ви можете виділити зі свого дня або тижня, щоб насправді підтримувати їх у хорошому стані. Миття такого довгого волосся часто могло зайняти цілий день, а їхнє сушіння займало години. І, звичайно, однією з найвідоміших жінок з таким неймовірно довгим волоссям була імператриця Єлизавета Австрійська, відома як Сіссі, яка була одержима своїм волоссям.

Єлизавета Баварська / Фото: Getty Images

Довге волосся також могло зробити жінку досить знаменитою. Так сталося із сімома сестрами Сазерленд. Ці сім сестер з Нью-Йорка були всі відомі своїм неймовірно довгим волоссям, яке досягало землі. Вони також займалися співом, що зробило їх дуже знаменитими, і завдяки цьому вони створили цілу низку засобів для краси волосся, які зробили їх досить багатими.

Сестри Сазерленд / Фото: Getty Images

Але ця одержимість довгим волоссям насправді завдала великої шкоди жіночому здоров'ю, тому що важке волосся викликало сильний головний біль у багатьох з цих жінок. Імператриця Сіссі регулярно скаржилася на хронічні головні болі, які були викликані тяжкістю її волосся, і коли воно було зібране в ці складні зачіски для офіційних випадків, всі шпильки та накладки робили його ще громіздкішим.

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