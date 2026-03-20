Марія-Антуанетта з пір'я у волоссі / © Getty Images

За словами історикині та докторки Емі Боїнгтон, пір’яна індустрія стала настільки масштабною, що була третьою за величиною статтею експорту Південної Африки після золота та діамантів. Дикі види страусів майже винищили через полювання на них і це лише для того, щоб еліта могла носити їхнє пір’я і хизуватися статками.

Хоча страусине пір’я давно було популярним аксесуаром, у 18 столітті воно стало особливо модним частково завдяки одній відомі жінці того часу — герцогині Девонширській. Вона якось отримала у подарунок страусиний плюмаж і вирішила перетворити його на наймодніший тренд того часу. Герцогиня була іконою стилю: усе, що вона носила, копіювали жінки з вищого світу, і незабаром кожна, якщо хотіла привернути увагу, носила ці величезні страусині пір’їни.

Жінки буквально шаленіли від такого аксесуару. Пір’їни можна було фарбувати — у Лондоні сформувалася ціла індустрія з фарбування та продажу страусиного пір’я. А що більше пір’я тодішня леді носила, то заможнішою її вважали. Незабаром аксесуари з пір’я носили всі.

У Франції пір’я популяризувала Марія-Антуанетта, і мода досягла такого масштабу, що її почали висміювати в пресі. Наприклад, з’являлися карикатури на тему того, що жінкам доводилося сидіти на підлозі карет, бо їхні зачіски були надто високими. Попри глузування, мода швидко була сприйнята королівським двором: королева Шарлотта, а згодом і принц-регент, зробили такі прикраси обов’язковим елементом придворного жіночого вбрання.

Марія-Антуанетта / © Getty Images

Це означало, що якщо ви з’являлися в палаці Сент-Джеймс без пір’яного головного убору, вас просто не впускали, бо ви не дотримувалися придворного дрескоду. Ще одне правило — пір’я мало бути білим, тобто не пофарбованим у яскраві кольори, які можна було побачити на балах чи вечірніх заходах. І хоча це не завжди суворо контролювали, загальне правило було таким: що більше пір’я — то вищий ваш соціальний статус.

Наприклад, герцогиня могла носити п’ять пір’їн, а леді чи баронеса — три. Ті жінки, які хотіли продемонструвати підтримку принцу Уельському, носили його три пір’їни — це було відсилання до його герба.

Цей елемент часто інтегрувався у придворну моду того часу. Навіть після 18 століття та епохи Регентства пір’я залишалося популярним — особливо як частина вечірнього вбрання.

Зокрема, наприкінці 19 століття його знову активно використовували під час придворних церемоній, зокрема під час представлення дебютанток. Однак поза межами королівського двору страусине пір’я поступово вийшло з моди.