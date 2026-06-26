Дебют у тіарах: європейські принцеси, які сяяли в розкішних королівських прикрасах

Принцеси Амалія, Аріана, Єлизавета та Елеонора / © Getty Images

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Принцеса Єлизавета, тіара «Лавровий вінок»

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Нещодавно на бенкеті в Королівському палаці Брюсселя спадкоємиця бельгійського престолу — принцеса Єлизавета — з’явилася в тіарі «Брабантський лавровий вінок».

Це був вперше, коли ми бачили спадкову принцесу в цій прикрасі — класичному платиновому виробі з діамантами огранювання діамант, створеному легендарним британським ювеліром Hennel & Sons 1912 року.

Цю тіару 1999 року подарувала королеві Матильді група бельгійських аристократів на честь її тодішнього весілля з королем Філіпом. Прикраса дуже універсальна, її можна носити як тіару на голові, так і як кольє на шиї.

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Принцеса Елеонора, тіара з рожевими діамантами

Принцеса Елеонора / © Getty Images

Цього року ми вперше побачили на державному бенкеті принцесу Елеонору — молодшу доньку королівського подружжя Бельгії. Вона була в абсолютно новій тіарі, і як виявилося пізніше, прикраса стала подарунком батьків для неї на честь 18-річчя. Прикрасу придбали на аукціоні в Іспанії 2019 року за 26 тисяч євро. Це робота Генрі Куземанса, відомого ювеліра із Брюсселя.

Тіара у вигляді завитків і конюшини, прикрашена рожевими діамантами, ідеально гармонувала з її ансамблем і сережками-висячками з камінням у стилі ардеко.

Принцеса Амалія, рубінова тіара Jac. Vos & Co

Принцеса Амалія / © Getty Images

Нідерландська принцеса Катаріна-Амалія уже кілька разів відвідувала державні бенкети. Нещодавно королівська родина знову влаштовувала прийом на честь японського імператорського подружжя, і принцеса Амалія сяяла на ньому в діамантовій тіарі з рубінами Jac. Vos & Co.

Прикраса була виготовлена французьким ювеліром Меллеріо, який служив усім королівським особам у XIX столітті. Король Вільгельм III також користувався його послугами і 1889 року навіть замовив повний комплект рубінових та діамантових прикрас. Рубінова тіара доповнюється намистом, браслетом, віялом і двома брошками.

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Принцеса Аріана, рубінова тіара Mellerio Ruby Parure

Принцеса Аріана / © Getty Images

Молодша сестра принцеси Амалії — принцеса Аріана — теж з’явилася на цьому ж бенкеті, де дебютувала з тіарою на голові. На ній була діадема Mellerio Ruby Parure з рубінами, придбана королем Вільгельмом III. Прикраса у вигляді арфи складається з оправи із трьома діамантовими кластерами. Арфи складаються з великого центрального каменю, обрамленого вісьмома меншими каменями. Кожен кластер оточений вигнутою діамантовою оправою.

Принцеса Амалія, діамантова тіара

Принцеса Амалія / © Getty Images

Спадкоємиця престолу також брала участь у державному бенкеті на честь візиту президента і першої леді Фінляндії та наділа того вечора тіару-бандо, прикрашену масивними круглими діамантами, часів королеви Емми, яка отримала її як весільний подарунок 1879 року.

За даними The Court Jeweller, тіара містить понад 100 каратів діамантів і спочатку була намистом. У 1930-х королева Вільгельміна (прапрабабуся принцеси Амалії) перетворила намисто своєї матері на тіару, і сьогодні це одна з найгарніших прикрас королеви Максими (матері Амалії).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про «прокляті тіари» Віндзорів.

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