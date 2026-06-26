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Дебют у тіарах: європейські принцеси, які сяяли в розкішних королівських прикрасах
Не лише спадкові принцеси Бельгії та Нідердандів — Єлизавета й Катаріна Амалія відповідно — уже з’являлися на бенкетах у розкішних діадемах. Розповідаємо вам і про їхніх сестер, які мали цю честь.
Принцеса Єлизавета, тіара «Лавровий вінок»
Нещодавно на бенкеті в Королівському палаці Брюсселя спадкоємиця бельгійського престолу — принцеса Єлизавета — з’явилася в тіарі «Брабантський лавровий вінок».
Це був вперше, коли ми бачили спадкову принцесу в цій прикрасі — класичному платиновому виробі з діамантами огранювання діамант, створеному легендарним британським ювеліром Hennel & Sons 1912 року.
Цю тіару 1999 року подарувала королеві Матильді група бельгійських аристократів на честь її тодішнього весілля з королем Філіпом. Прикраса дуже універсальна, її можна носити як тіару на голові, так і як кольє на шиї.
Принцеса Елеонора, тіара з рожевими діамантами
Цього року ми вперше побачили на державному бенкеті принцесу Елеонору — молодшу доньку королівського подружжя Бельгії. Вона була в абсолютно новій тіарі, і як виявилося пізніше, прикраса стала подарунком батьків для неї на честь 18-річчя. Прикрасу придбали на аукціоні в Іспанії 2019 року за 26 тисяч євро. Це робота Генрі Куземанса, відомого ювеліра із Брюсселя.
Тіара у вигляді завитків і конюшини, прикрашена рожевими діамантами, ідеально гармонувала з її ансамблем і сережками-висячками з камінням у стилі ардеко.
Принцеса Амалія, рубінова тіара Jac. Vos & Co
Нідерландська принцеса Катаріна-Амалія уже кілька разів відвідувала державні бенкети. Нещодавно королівська родина знову влаштовувала прийом на честь японського імператорського подружжя, і принцеса Амалія сяяла на ньому в діамантовій тіарі з рубінами Jac. Vos & Co.
Прикраса була виготовлена французьким ювеліром Меллеріо, який служив усім королівським особам у XIX столітті. Король Вільгельм III також користувався його послугами і 1889 року навіть замовив повний комплект рубінових та діамантових прикрас. Рубінова тіара доповнюється намистом, браслетом, віялом і двома брошками.
Принцеса Аріана, рубінова тіара Mellerio Ruby Parure
Молодша сестра принцеси Амалії — принцеса Аріана — теж з’явилася на цьому ж бенкеті, де дебютувала з тіарою на голові. На ній була діадема Mellerio Ruby Parure з рубінами, придбана королем Вільгельмом III. Прикраса у вигляді арфи складається з оправи із трьома діамантовими кластерами. Арфи складаються з великого центрального каменю, обрамленого вісьмома меншими каменями. Кожен кластер оточений вигнутою діамантовою оправою.
Принцеса Амалія, діамантова тіара
Спадкоємиця престолу також брала участь у державному бенкеті на честь візиту президента і першої леді Фінляндії та наділа того вечора тіару-бандо, прикрашену масивними круглими діамантами, часів королеви Емми, яка отримала її як весільний подарунок 1879 року.
За даними The Court Jeweller, тіара містить понад 100 каратів діамантів і спочатку була намистом. У 1930-х королева Вільгельміна (прапрабабуся принцеси Амалії) перетворила намисто своєї матері на тіару, і сьогодні це одна з найгарніших прикрас королеви Максими (матері Амалії).
Нагадаємо, раніше ми розповідали про «прокляті тіари» Віндзорів.