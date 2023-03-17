Декольте і багато блискіток: у яких сукнях Сальма Гаєк з'явилася на "Оскарі"

Сальма обожнює гламурні образи, тому давайте подивимося, які з них вона обирала на головну кінопремію у світі.

Сальма Гаєк — мексикано-американська акторка, кінорежисерка та продюсерка. Вона була номінована на "Оскар" лише один раз за роль у фільмі "Фріда", але відвідує церемонію майже щорічно.

Стиль зірки характерний блискучими сукнями та глибокими декольте, але всі вони, звичайно ж, від відомих люксових марок. Пропонуємо подивитись, які сукні кінозірка вибирала для своїх появ на червоних доріжках церемонії за багаторічну кар'єру.

Вперше на "Оскарі" Сальма з'явилася як гостя 1997 року. Тоді для червоної доріжки акторка обрала сукню від Giorgio Armani, повністю розшиту лелітками, і гламурну тіару від Cartier. В одному з інтерв'ю акторка зізналася, що тоді не могла собі дозволити дороге вбрання, тому була дуже щаслива, коли Armani запропонував одягнути сукню безкоштовно.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

2000 році Гаєк віддала перевагу ніжному лавандовому вбранню з ефектним декольте, яке доповнила вуаллю.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

2003 року вона одягла двоколірну сукню від Carolina Herrera, у якої був мереживний чорний верх і довга біла атласна спідниця.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

2005 року акторка з'явилася на червоній доріжці в сексуальній сукні фасону "русалка" від Prada, яка була виконана в темно-синьому кольорі.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Сукня була розшита чорним бісером і мала глибоке декольте.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

2006 року вона одягла приголомшливу блакитну сукню з плісированою спідницею та розкішним декольте.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

2013 року зірка вийшла на червону доріжку в чорній оксамитовій сукні від Alexander McQueen з високою горловиною, розшитою золотим бісером.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Образ тоді доповнила висока зачіска, золотий клатч та простий макіяж.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

2017 року вона знову обрала Alexander McQueen, але цього разу напівпрозору чорну сукню на тонких бретельках.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

2018 року зірка обрала розкішне вбрання від Gucci, яке викликало суперечки, адже хтось ним захоплювався, але були й ті, хто порівнював акторку з люстрою. У будь-якому випадку вона мала у цьому лавандовому образі чудовий вигляд.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

2020-го Сальма одягла білу асиметричну сукню від Gucci, в якій була схожа на грецьку богиню.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

І 2023 року вона вирішила не зраджувати смаків і знову обрала лук від Gucci. Цього разу Сальма одягла приталену сукню з лелітками та мішурою. На церемонії цього разу вона з'явилася з дочкою Валентиною, яка одягла її сукню.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

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