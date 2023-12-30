Декольте в центрі уваги: розглядаємо найефектніші сукні знаменитостей 2023 року

Цього року знамениті красуні досить часто з'являлися на публіці в сукнях з дуже ефектними декольте — це стало певним трендом, адже привертало багато уваги і до бренду, і особи, яка їх носить. Іноді вирізи були V-подібними, прямими чи фігурними і викликали фурор. Пропонуємо згадати найяскравіші образи.

Кетрін Зета-Джонс

На Каннському кінофестивалі незрівнянна акторка з'явилася у довгій червоній сукні з V-подібним декольте від бренду Elie Saab із кутюрної колекції весна-літо, яку доповнила прикрасами Chopard та взуттям від Sarah Flint. Вбрання чудово сиділо на Кетрін і мало градієнтне забарвлення та рукави-накидки, що майоріли від ходьби.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Сальма Гаєк

Вона також відвідала Канни цього року та вийшла на червону доріжку у сукні насиченого баклажанного відтінку. Декольте у вбрання було практично до пупка і красиво підкреслювало фігуру. Сукня акторки була від Alexander McQueen з колекції осінь-зима 2023, а прикрашали її також величезні рюші на рукавах та спідниці.

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Меган Фокс

Ефектна красуня вирішила підкреслити величезні груди напівпрозорою сукнею з напівкруглим декольте від бренду LaQuan Smith, яка була представлена в колекції осінь-зима 2023, а ось доповнила вона її прикрасами від Le Vian. Це вбрання вона одягла на вечірку видання Sports Illustrated.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Брі Ларсон

Незрівнянна Брі відвідала прем'єру фільму "Форсаж 10" у Римі у лаконічній чорній сукні від Versace. Вбрання було вінтажним, виконаним у білизняному стилі, а прикрашало його глибоке V-подібне декольте.

Брі Ларсон / Фото: Getty Images

Данай Гуріра

Зірка "Чорної пантери" одягла на Vanity Fair Oscars Party сукню чарівного відтінку бузку. Сукня була від бренду Tom Ford з колекції весна-літо 2023. Вбрання також прикрашали кристали, бісер та лелітки.

Данай Гуріра / Фото: Associated Press

Емілі Ратаковскі

Відома модель та зірка стритстайлу була цього року серед гостей заходу Met Gala. На головній гламурній події Нью-Йорка красуня з'явилася у ніжній сукні від Tory Burch з ефектним декольте та фатиновою спідницею.

Емілі Ратаковскі / Фото: Associated Press

Олівія Калпо

Переможниця конкурсів Міс США 2012 та Міс Всесвіт 2012 презентувала на червоній доріжці заходу Fashion Awards чорну сукню з фігурним декольте від Miss Sohee з кутюрної колекції весна-літо 2024. Окрім декольте сукня мала і прикрасу на стегнах у вигляді мушлі.

Олівія Калпо / Фото: Associated Press

Сідні Свіні

Висхідна голлівудська зірка — акторка Сідні Свіні, яка прославилася ролями в серіалах "Ейфорія" та "Білий лотос", приголомшила своїм трохи зухвалим вбранням від Alexander McQueen з декольте.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Флоренс П'ю

На захід BOF 500 Gala зірка "Опенгеймера" прийшла у чорній сукні з квадратним декольте. Сукня дівчини була напівпрозорою, дуже ніжною і від Модного дому Valentino.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Пенелопа Крус

Акторка з'явилася на публіці в образі справжньої іспанки, оскільки свою розкішну сукню в горох поєднала з червоною квіткою у волоссі. Вбрання акторки було від бренду Dolce & Gabbana.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Лілі Джеймс

Британка мала гламурний і чарівний вигляд в білому вбранні від Tamara Ralph та в прикрасах від Bulgari. Сукня Лілі мала величезний бант на попереку і V-подібне дуже глибоке декольте, прикрашене "решіткою" з перлів. У цій сукні вона прийшла на церемонію BAFTA.

Лілі Джеймс / Фото: Associated Press

Гайді Клум

На Grammy Awards німецька супермодель прийшла в золотій сукні з декольте-серцем і хитромудрими візерунками. Її сукня була від бренду The Blonds і мала на розкішній фігурі дуже ефектний вигляд.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

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