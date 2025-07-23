День весілля Сари Йоркської та принца Ендрю: якою була весільна сукня нареченої

Весілля Сари Йоркської та принца Ендрю / © Getty Images

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Сара Фергюсон виходила заміж за п’ять років після принцеси Уельської Діани. А її весільна сукня відповідала моді того часу.

Сара обрала невідомого дизайнера

«Експерти моди, які критикували фігуру Сари та її передбачувану відсутність почуття стилю в одязі, турбувалися про її вибір невідому дизайнерку для весільної сукні, але проголосили її шовкову сукню кольору слонової кістки тріумфом», — писала газета Los Angeles Times після церемонії.

Сара Йоркська в день свого весілля, 1986 рік / © Associated Press

Сара йшла до вівтаря у сукні з атласу кольору слонової кістки з великою вишивкою бісером, дизайн якої розробила маловідома модельєрка Ліндка Сьєрах. Вишивка бісером включала різні символи, включаючи серця, що символізують романтику, якорі та хвилі, що символізували вітрильне минуле принца Ендрю, а також джмелів і будяків, які були взяті з сімейної геральдики Сари Фергюсон.

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Робота над сукнею тривала чотири місяці

Сьєрах та її команда з п’яти жінок працювали у повній таємниці протягом чотирьох місяців, закриваючи вікна студії на четвертому поверсі папером, щоб у пресу не просочилося жодної інформації. І це їм вдалося. А лише через кілька годин після церемонії копії сукні Сари Йоркської вже були в магазинах всюди. Це говорило про успіх.

Сукня у стилі 80-х стала культовою

Майбутня наречена схудла на майже 12 кілограмів, щоб влізти у свою сукню, про що написала у своїх мемуарах My Story.

Принц Ендрю і Сара Фергюсон / © Associated Press

«Ліндка була генієм. Я знала, що вона може пошити ту саму сукню, що обтискає фігуру, і вона це зробила. Вона була чудовою, стискала, як корсет». Дизайнерка Сара Бертон використала схожу тактику, коли одягала Кейт Міддлтон на її весілля з принцом Вільямом 2011 року, покладаючись на силует у вікторіанському стилі.

Символи на сукні

Ініціали пари S і A, вишиті срібними намистинами, були приховані під 6-метровою фатою, також на сукні була монограма. Оброблений перлами ліф також включав чотири літери S, прикрашені срібними намистинами.

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Весілля Сари Йоркської та принца Ендрю, 1986 рік / © Associated Press

Вінок із квітів на голові та прихована тіара

Наречена вперше увійшла до абатства, одягнувши вінок з ароматних квітів — гарден — улюблених квітів Ендрю. У середині весільної церемонії Сара зняла вінок, щоб показати, що під ним була тіара від Garrard із витонченими завитками та великим центральним діамантом. Це був особистий подарунок нареченій від королеви Єлизавети II і після розлучення з принцом тіара залишилася у Сари.

Сара Йоркська на день свого весілля, 1986 рік / © Associated Press

Букет квітів цікавої форми

У букеті нареченої були конвалії, традиційна гілочка мирта, а дизайн букета був звивистий у формі літери S. Це було добре видно, коли Сара махала натовпу з балкона Букінгемського палацу.

Сара Йоркська на день свого весілля, 1986 рік / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, якою була перша весільна сукня королеви Камілли, коли вона виходила заміж за Ендрю Паркер-Боулза 1973 року.