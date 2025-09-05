Денім у Венеції: хто зі знаменитостей одягнув джинси на кінофестиваль і як їх стилізували

Сьюзі Лауде у вбранні з деніму / © Getty Images

Реклама

Зірки часто обирають цей матеріал як для своїх появ на публіці, так і для звичайного повсякденного життя. Однак цьогоріч денім викликав справжній фурор у Венеції під час Міжнародного кінофестивалю, адже його неодноразово одягали гості заходу.

Пропонуємо подивитись на деякі образи зірок у вбраннях з деніму у Венеції. Кожен лук мав стильний і сучасний вигляд.

Сьюзі Лауде

Сьюзі Лауде / © Getty Images

Емануела Фанеллі

Емануела Фанеллі / © Getty Images

Нумі Рапас

Нумі Рапас / © Getty Images

Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон / © Getty Images

Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Джулія Робертс

Джулія Робертс / © Associated Press

Тереза Сапонанджело