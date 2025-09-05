- Дата публікації
Денім у Венеції: хто зі знаменитостей одягнув джинси на кінофестиваль і як їх стилізували
Попри мінливі тренди і тенденції, денім завжди залишається актуальним.
Зірки часто обирають цей матеріал як для своїх появ на публіці, так і для звичайного повсякденного життя. Однак цьогоріч денім викликав справжній фурор у Венеції під час Міжнародного кінофестивалю, адже його неодноразово одягали гості заходу.
Пропонуємо подивитись на деякі образи зірок у вбраннях з деніму у Венеції. Кожен лук мав стильний і сучасний вигляд.