ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Денім у Венеції: хто зі знаменитостей одягнув джинси на кінофестиваль і як їх стилізували

Попри мінливі тренди і тенденції, денім завжди залишається актуальним.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сьюзі Лауде

Сьюзі Лауде у вбранні з деніму / © Getty Images

Зірки часто обирають цей матеріал як для своїх появ на публіці, так і для звичайного повсякденного життя. Однак цьогоріч денім викликав справжній фурор у Венеції під час Міжнародного кінофестивалю, адже його неодноразово одягали гості заходу.

Пропонуємо подивитись на деякі образи зірок у вбраннях з деніму у Венеції. Кожен лук мав стильний і сучасний вигляд.

Сьюзі Лауде

Сьюзі Лауде / © Getty Images

Сьюзі Лауде / © Getty Images

Емануела Фанеллі

Емануела Фанеллі / © Getty Images

Емануела Фанеллі / © Getty Images

Нумі Рапас

Нумі Рапас / © Getty Images

Нумі Рапас / © Getty Images

Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон / © Getty Images

Ребекка Фергюсон / © Getty Images

Аманда Сейфрід

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Джулія Робертс

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс / © Associated Press

Тереза Сапонанджело

Тереза Сапонанджело / © Getty Images

Тереза Сапонанджело / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie