Дивовижна історія: дівчина 25 років зберігала на горищі сукню Dior, яка належала її бабусі

Дивовижна історія сталася з дівчиною на ім'я Аделіна Вінінг, яка завдяки соцмережам змогла трохи познайомитись зі своєю давно померлу бабусею.

Дівчина ніколи не знала свою бабусю, тому вона померла задовго до її народження ще 1956 року. Дідусь же пішов із життя 25 років тому і, розбираючи його речі в будинку у Франції, сім'я виявила валізи з одягом, який належав його давно померлій дружині. Там родичі знайшли унікальну річ - сукню від Dior.

Вбрання не має бретельок, зроблене з темного оксамиту та шовку. Пишність спідниці надає сітчаста нижня спідниця, оригінальність вбрання в його незвичайному дизайні — асиметричному подолі і чорній зигзагоподібному окантовуванні на верхній спідниці. Мати Аделіни подбала, щоб сукня дісталася саме їй, оскільки дівчина не лише названа на честь покійної бабусі, а ще й має її фігуру та зріст. Вбрання ідеально сидить на ній.

Протягом останніх 25 років Аделіна зберігала вбрання бабусі на горищі в чохлі і не одягала, бо ніколи не знаходила привід, щоб одягнути вінтажний Dior кудись. Також вона практично нічого не знала про цю сукню і вирішила, що про неї можна зробити коротке відео для TikTok і попросити підписників допомоги з ідентифікацією вбрання.

"Я не змогла зустрітися зі своєю бабусею і хотіла дізнатися про неї більше через сукню. Я зв'язалася з Dior близько 12 років тому, але вони не дуже допомогли", — сказала вона, додавши, що сподівається, що хтось у TikTok допоможе їй відстежити її походження.

Несподівано для Аделіни сукня викликала величезний ажіотаж. Багато користувачів почали писати їй компліменти, лайкати відео, коментувати та позначати істориків моди, щоб ті допомогли. В інтерв'ю виданню Insider, Вінінг сказала, що поняття не мала, що сукня, яку вона майже 25 років зберігала у валізі на горищі, набере 7,5 мільйонів переглядів та понад 8000 коментарів у соціальних мережах.

Так, завдяки силі Інтернету, Аделіна познайомилася з Генрі Вілкінсоном із Лондона, який вивчивши сукню, розповів, що, судячи з етикетки, це ранній витвір Крістіана Діора, додаткові підказки дали інші деталі вбрання.

"Силует пісочного годинника нагадував його революційний New Look, який почався 1947 року", — сказав Вілкінсон, додавши, що зигзагоподібне оздоблення вінтажного вбрання без бретельок допомогло йому зробити висновок, що ця сукня була з осінньо-зимової колекції Dior 1949 року, коли речі для колекцій розроблялися ще самим засновником Модного дому.

Вілкінсон також зазначив, що схожий дизайн був виставлений у Метрополітен музеї у Нью-Йорку 1986 року і порадив дівчині застрахувати це вбрання.

"Генрі порадив мені оцінити сукню моєї бабусі та зв'язав мене з аукціоном Керрі Тейлор у Лондоні", — розповіла Вінінг. Керрі Тейлор ж розповіла Insider, що у нинішньому стані сукня коштує від 36 700 до 42 800 доларів.

Потертості на сукні та пошарпана сітка на спідниці свідчили про те, що бабуся дівчини активно вбрання носила. Доказ цього дівчина знайшла у сімейному архіві — на одному з фото її бабуся танцює у цій самій сукні на вечірці.

Бабуся Аделіни Вінінг

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