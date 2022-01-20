Для уважних: серіали та фільми, де герої носять однакові вбрання

Можливо, тепер звертати увагу на образи героїв ви будете уважніше.

Часто ми захоплюємося різними костюмами у фільмах та серіалах, але іноді творці всіх цих проєктів у спробах трохи заощадити позичають вбрання у величезних костюмерних кіностудій, сподіваючись, що не надто уважні глядачі нічого не помітять. Таким чином, у різних фільмах з'являються герої в сукнях, які ми раніше вже бачили. Іноді такі вбрання трохи переробляють, використовують лише частину костюма, наприклад, жакет, а спідницю міняють, але оскільки перешивання — це теж гроші, такі вбрання залишають як є.

Найчастіше таке трапляється в історичних фільмах, але іноді трапляюються повтори і в інших картинах. Ми зібрали для вас добірку зовсім не очевидних фільмів і серіалів, в яких героїні носять одне й те саме вбрання.

1. "Герцогиня" 2008 рік — "Королівський роман" 2012 рік

скриншот з відео

скриншот з відео

2. "Герцогиня" 2008 рік — "Скандальна леді У" 2015 рік

скриншот з відео

скриншот з відео

3. "Гордість та упередження" 2005 рік — "Розум і почуття" 2008 рік

скриншот з відео

скриншот з відео

4. "Єлизавета" 1998 рік — "Камелот" 2011 рік

скриншот з відео

скриншот з відео

5. "Пліткарка" 2007 рік — "Щоденники Керрі" 2014 рік

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Getty Images

6. "Голова у хмарах" 2004 — "Сила волі" 2016 рік

скриншот з відео

скриншот з відео

7. "Друзі" 1994 рік — "Звана вечеря з убивством" 2016 рік

скриншот з відео

скриншот з відео

8. "Титанік" 1997 рік — "Безсмертні" 2002 рік

скриншот з відео

скриншот з відео

9. "Світлячок" 2002 рік — "Вічне сяйво чистого розуму" 2004 рік

скриншот з відео

скриншот з відео

10. "Марія-Антуанетта" 2006 рік – "Королівський роман" 2012 рік

скриншот з відео

скриншот з відео

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