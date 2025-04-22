Дорого-багато: які сумки взяли на великодню службу жінки британської королівської родини

Королівські дами у Віндзорі

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20 квітня члени британської королівської родини відвідали традиційну великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Цей захід є одним з приводів для них зібратися всією сім'єю, а також одягнути гарні капелюшки і вигуляти брендові сумки.

Цього року королівські дами продемонстрували особливо гарне вбрання та аксесуари. Сумки в їхніх руках були від відомих брендів, тому пропонуємо роздивитися їх детально.

Королева Камілла

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Її Величність обрала сумку від бренду Bottega Veneta. Ця модель називається Small Andiamo, а її вартість 4500 доларів. Вона виконана зі шкіри та має фірмове плетіння характерне для бренду.

Фото: Getty Images / Bottega Veneta

Сара Фергюсон

Герцогиня Йоркська віддала перевагу бренду Celine та їхньому класичному дизайну. Ця модель називається Teen Garance, а її вартість 4100 доларів.

Фото: Getty Images / Celine

Принцеса Євгенія

Британська принцеса обрала м'який клатч із замші від Flattered. Модель її сумки називається Clay Clutch, а коштує 295 євро.

Фото: Associated Press / Flattered

Принцеса Беатріс

Беатріс обрала класику, оскільки у її руці була сумка Grosgrain від Chanel.

Фото: Getty Images / Chanel

Софі, герцогиня Единбурзька

Дружина принца Едварда залишилася вірною своєму улюбленому бренду Sophie Habsburg і обрала клатч з декором у вигляді змії.

Фото: Associated Press / Sophie Habsburg