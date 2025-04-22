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- Зірки і мода
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Дорого-багато: які сумки взяли на великодню службу жінки британської королівської родини
Їхні аксесуари були зовсім не бюджетними.
20 квітня члени британської королівської родини відвідали традиційну великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Цей захід є одним з приводів для них зібратися всією сім'єю, а також одягнути гарні капелюшки і вигуляти брендові сумки.
Цього року королівські дами продемонстрували особливо гарне вбрання та аксесуари. Сумки в їхніх руках були від відомих брендів, тому пропонуємо роздивитися їх детально.
Королева Камілла
Її Величність обрала сумку від бренду Bottega Veneta. Ця модель називається Small Andiamo, а її вартість 4500 доларів. Вона виконана зі шкіри та має фірмове плетіння характерне для бренду.
Сара Фергюсон
Герцогиня Йоркська віддала перевагу бренду Celine та їхньому класичному дизайну. Ця модель називається Teen Garance, а її вартість 4100 доларів.
Принцеса Євгенія
Британська принцеса обрала м'який клатч із замші від Flattered. Модель її сумки називається Clay Clutch, а коштує 295 євро.
Принцеса Беатріс
Беатріс обрала класику, оскільки у її руці була сумка Grosgrain від Chanel.
Софі, герцогиня Единбурзька
Дружина принца Едварда залишилася вірною своєму улюбленому бренду Sophie Habsburg і обрала клатч з декором у вигляді змії.