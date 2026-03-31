Друга сукня для майбутньої королеви: яким було весільне вбрання королеви Марії Текської

Це було вбрання, що стало символом нового початку для Марії.

Принцеса Вікторія Марія Текська і принц Джордж

Принцеса Вікторія Марія Текська і принц Джордж / © Getty Images

Бабуся та дідусь королеви Єлизавети II одружились 6 липня 1893 року в Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу в Лондоні. Їх звали принц Джордж, герцог Йоркський (пізніше король Георг V) та принцеса Вікторія Марія Текська (пізніше королева Марія), яку близькі називали Мей.

Спершу принцеса була заручена з принцом Альбертом, старшим сином принца Едварда та принцеси Александри і спадкоємцем трону. Однак Альберт помер від грипу через шість тижнів після заручин. Під час періоду скорботи Мей зблизилася з молодшим братом Альберта, принцом Георгом і тому коли він освідчився їй, і вона прийняла його пропозицію шлюбу.

Згідно книзі The Times British Royal Fashion, у принцеси Мей для першого весілля вже була сукня і її деталі опублікували у пресі незадовго до смерті нареченого. Сукню розробив Артур Сілк із Silk Studios і вона отримала назву «Конвалія» (Lily of the Valley), але, звісно, вважалося недоречним, щоб Мей одягла цю сукню на весіллі з принцом Джорджем.

Нова весільна сукня нареченої, також авторства Сілка, була підібрана відповідно моді того часу і доповнена деякими сентиментальними акцентами, зокрема довгою фатою з мережива, яка раніше належала її матері та квітами, які були символом весни і ніжності, хоч весілля і відбувалося посеред літа.

Весільна сукня Марії Текської / © Getty Images

Згідно з Royal Collection Trust, темою весілля були «травневі шовки» (May Silks), що також є грою слів, адже англійською мовою ім’я нареченої та назва місяця травня пишуться однаково — May. Сукня включала сріблясту вишивку у вигляді троянд, конюшини та будяка й прикрашена цвітом апельсина. Виготовлена вона з шовкового атласу кольору слонової кістки, витканого на мануфактурах Лондона, ліф і спідниця були прикрашені хонітонським мереживом. Також у сукні був не дуже довгий, але помітний шлейф, який додавав романтики і вишуканості, а на спині вбрання затягувалося у корсет.

У волоссі нареченої був апельсиновий цвіт, а на голові — діадема від королеви Вікторії, на шиї і у вухах — діамантові прикраси.

