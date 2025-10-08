- Дата публікації
Другі весільні сукні королівських наречених: що носили Кейт, Меган і Шарлін
Члени королівських сімей часто одягають одну сукню на весільну церемонію, а іншу, зручнішу, — на прийом.
Коли королівська наречена з’являється на публіці в день свого весілля, то світ завмирає — усі намагаються роздивитись гарну сукню та тіару, яку вона обрала. Проте коли церемонію вінчання завершено, а молодята та гості вирушають святкувати, то наречена змінює вбрання на зручніше.
Пропонуємо дізнатися, які сукні обрали для весільної вечірки відомі королівські наречені.
Принцеса Кейт
Дизайнерка Сара Бертон, яка була креативною директоркою Alexander McQueen, створила сукню Кейт для її весільної церемонії у Вестмінстерському абатстві. Це вбрання стало культовим, але це було не єдине вбрання нареченої. Бертон також розробила для Кейт лаконічнішу та зручнішу сукню А-силуету для прийому в Букінгемському палаці. Це було атласне вбрання відтінку айворі з декольте-серцем і красивим гламурним поясом зі стразів на талії. Кейт також доповнила сукню пухнастим коротким кардиганом білого кольору.
Герцогиня Сассекська
Весільна сукня Меган Маркл, в якій вона йшла до вівтаря, була від Givenchy, а розробила її дизайнерка Клер Вейт Келлер. А ось другу сукню для вечірки Меган замовила в британської дизайнерки Стелли Маккартні. Це було вбрання з американською проймою, галтером і шлейфом.
Принцеса Євгенія
Першу сукню онуки королеви Єлизавети II розробили дизайнери Пітер Пілотт і Крістофер де Вос. А друге вбрання вона замовила в американського дизайнера Зака Позена, і воно було зовсім не білим — Євгенія була в ніжно-рожевій сукні з дрібним і детальним плісуванням.
За словами дизайнера, під час створення сукні, він черпав натхнення в красі Віндзорського замку і його околиць і вибрав тканину ніжно-рожевого кольору, що нагадує англійську троянду. Сукню виготовлено з британського шовкового шифону, вона містить накидку, вишукано розшиту білою трояндою Йорків. Вона зібрана внизу спини та переходить у м’яко драпований шлейф.
Принцеса Мадлен
Молодша дочка короля і королеви Швеції одягла на своє весілля приголомшливу сукню з довгим шлейфом від Valentino, а ось друге вбрання позичила в матері. Це була ніжна вінтажна сукня від бренду Nina Ricci. Вбрання прикрашала вишивка з перлин на ліфі та пишна спідниця, зшита з тюлю. Доповнював її вбрання романтичний атласний бант на талії.
Принцеса Софія
Дружина шведського принца Карла Філіпа йшла до вівтаря у лаконічній сукні з мереживними рукавами від шведської дизайнерки Іди Шестедт. Друге вбрання принцеси, яке вона одягла на вечірку, було кардинально іншим — з асиметричним верхом і повністю оздоблене ніжнішим мереживом. Ззаду сукні спідниця була оформлена однотонною тканиною зі складками.
Княгиня Шарлін
На своєму весіллі з князем Монако Альбером II Шарлін одягла елегантну сукню від Giorgio Armani Privé з вишуканою вишивкою і відкритими плечима. Друге її вбрання також створене брендом Armani, але було більш лаконічним і зручним — княгиня сяяла на святковій вечірці у вбранні з шовкового шифону. У сукні не було рукавів, по всій довжині її прикрашали стрази, а спідниця була багатоярусною.