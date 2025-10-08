ТСН у соціальних мережах

149
3 хв

Другі весільні сукні королівських наречених: що носили Кейт, Меган і Шарлін

Члени королівських сімей часто одягають одну сукню на весільну церемонію, а іншу, зручнішу, — на прийом.

Юлія Каранковська
Кей, Меган і Шарлін / © Getty Images, Associated Press

Коли королівська наречена з’являється на публіці в день свого весілля, то світ завмирає — усі намагаються роздивитись гарну сукню та тіару, яку вона обрала. Проте коли церемонію вінчання завершено, а молодята та гості вирушають святкувати, то наречена змінює вбрання на зручніше.

Пропонуємо дізнатися, які сукні обрали для весільної вечірки відомі королівські наречені.

Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Дизайнерка Сара Бертон, яка була креативною директоркою Alexander McQueen, створила сукню Кейт для її весільної церемонії у Вестмінстерському абатстві. Це вбрання стало культовим, але це було не єдине вбрання нареченої. Бертон також розробила для Кейт лаконічнішу та зручнішу сукню А-силуету для прийому в Букінгемському палаці. Це було атласне вбрання відтінку айворі з декольте-серцем і красивим гламурним поясом зі стразів на талії. Кейт також доповнила сукню пухнастим коротким кардиганом білого кольору.

Герцогиня Сассекська

Меган, герцогиня Сассекська і принц Гаррі / © Associated Press

Весільна сукня Меган Маркл, в якій вона йшла до вівтаря, була від Givenchy, а розробила її дизайнерка Клер Вейт Келлер. А ось другу сукню для вечірки Меган замовила в британської дизайнерки Стелли Маккартні. Це було вбрання з американською проймою, галтером і шлейфом.

Принцеса Євгенія

Сукня принцеси Євгенії / © Associated Press

Першу сукню онуки королеви Єлизавети II розробили дизайнери Пітер Пілотт і Крістофер де Вос. А друге вбрання вона замовила в американського дизайнера Зака Позена, і воно було зовсім не білим — Євгенія була в ніжно-рожевій сукні з дрібним і детальним плісуванням.

За словами дизайнера, під час створення сукні, він черпав натхнення в красі Віндзорського замку і його околиць і вибрав тканину ніжно-рожевого кольору, що нагадує англійську троянду. Сукню виготовлено з британського шовкового шифону, вона містить накидку, вишукано розшиту білою трояндою Йорків. Вона зібрана внизу спини та переходить у м’яко драпований шлейф.

Принцеса Мадлен

Сукня принцеси Мадлен / © Getty Images

Сукня принцеси Мадлен / © Getty Images

Молодша дочка короля і королеви Швеції одягла на своє весілля приголомшливу сукню з довгим шлейфом від Valentino, а ось друге вбрання позичила в матері. Це була ніжна вінтажна сукня від бренду Nina Ricci. Вбрання прикрашала вишивка з перлин на ліфі та пишна спідниця, зшита з тюлю. Доповнював її вбрання романтичний атласний бант на талії.

Принцеса Софія

Сукня принцеси Софії / © Getty Images

Сукня принцеси Софії / © Getty Images

Дружина шведського принца Карла Філіпа йшла до вівтаря у лаконічній сукні з мереживними рукавами від шведської дизайнерки Іди Шестедт. Друге вбрання принцеси, яке вона одягла на вечірку, було кардинально іншим — з асиметричним верхом і повністю оздоблене ніжнішим мереживом. Ззаду сукні спідниця була оформлена однотонною тканиною зі складками.

Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

На своєму весіллі з князем Монако Альбером II Шарлін одягла елегантну сукню від Giorgio Armani Privé з вишуканою вишивкою і відкритими плечима. Друге її вбрання також створене брендом Armani, але було більш лаконічним і зручним — княгиня сяяла на святковій вечірці у вбранні з шовкового шифону. У сукні не було рукавів, по всій довжині її прикрашали стрази, а спідниця була багатоярусною.

149
