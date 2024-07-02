Дуже продумана сукня: що відомо про весільне вбрання української тенісистки Марти Костюк

Напередодні виходу Марти на корт Вімблдонського турніру, видання Vogue випустило інтерв'ю, в якому Марта розповіла деякі подробиці створення її ніжної весільної сукні.

"Ми просто говорили про весілля та сукню – усі ми: мій агент, моя команда, кілька друзів та кілька людей з Wilson – і ми подумали: "Чому б не стати першим брендом у тенісі, який зробить весільну сукню?".

"Я була близька з Джоель [Джоель Міхаелофф, керівницею відділу дизайну Wilson], і ми багато працювали над одягом для матчів та тренувальними речами та рештою — у нас був цей зв'язок — тому ми подумали: "Чому б не створити щось подібне? ".

"Я думаю, що багато дівчат точно знають, який має мати вигляд їхня весільна сукня", — каже Костюк, "Але я поняття не мала, чого я хочу або що мені подобається. Я хотіла щось дуже просте, але в той же час те, що ви запам'ятаєте. Я просто знала, що не хочу весільну сукню, яка не важить 200 кілограмів, чи щось настільки складне чи настільки крихке, що ви не можете рухатися та не можете насолоджуватися компанією людей”.

"Спочатку планувалася одна довга сукня, досить проста, але поки ми робили примірювання, ми вирішили, що було б круто мати дві сукні: одну тільки для церемонії, а іншу — для after-party, для вечері — щось легше, зручніше. Тому ми домовилися, що верхня сукня для церемонії буде довгою і в кольорах, але все одно трохи просвічуваною, а друга сукня — це та ж нижня сукня, але з простим, коротким, прозорим білим верхом".

Результатом стала верхня сукня із шовкової органзи з квітковою аплікацією. Вона одягалася як піджак і застібалася спереду на ґудзики. "Я хотіла, щоб вона була простою і дійсно функціональною", — каже Міхаелофф. За словами дизайнерки, особливим це вбрання робить нижня сукня і вона називає її дуже технологічною. Вона була розроблена як тенісні сукні, які бренд створює для змагань.

Пізніше за мотивами цієї сукні бренд створив спортивне вбрання для тенісу, в якому Марта вийшла в друге коло основної сітки турніру Вімблдону та перемогла Ребекку Шрамкову.

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