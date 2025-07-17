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- Зірки і мода
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Дитяча сукня Єлизавети II: що відомо про миле вбрання королеви
Це вбрання зберегли майбутнім поколінням завдяки няні.
Коли королеві Єлизавета II було близько року, у її гардеробі з’явилося миле ніжно-персикова сукня-пальто. 1927 року її неодноразово фотографували в цьому вбранні, яке зробленому з шовку, мало вільний фасон, широкі рукави, манжети та перламутрові ґудзики.
На цьому фото принцеса Єлизавета у своїй сукні та відповідному чепчику подорожує в екіпажі з відкритим верхом на колінах своєї няні Клари Найт.
Причина, через яку сукня досі збереглася, полягає в тому, що вона була подарована Кларі Найт, її няні, а потім передавалася з покоління в покоління як цінна річ.
Зараз вбрання принцеси перебуває в колекції королівського одягу і пройшло реставрацію, щоб зберегтися на віки. На цьому фото вбрання зображено поряд із сукнями Єлизавети та Маргарет. Будучи маленькими дівчатками вони часто носили однакові вбрання.