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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
296
Час на прочитання
1 хв

Дитяча сукня Єлизавети II: що відомо про миле вбрання королеви

Це вбрання зберегли майбутнім поколінням завдяки няні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сукня Єлизавети II

Сукня Єлизавети II / © Getty Images

Коли королеві Єлизавета II було близько року, у її гардеробі з’явилося миле ніжно-персикова сукня-пальто. 1927 року її неодноразово фотографували в цьому вбранні, яке зробленому з шовку, мало вільний фасон, широкі рукави, манжети та перламутрові ґудзики.

Сукня Єлизавети II / © Getty Images

Сукня Єлизавети II / © Getty Images

На цьому фото принцеса Єлизавета у своїй сукні та відповідному чепчику подорожує в екіпажі з відкритим верхом на колінах своєї няні Клари Найт.

Принцеса Єлизавета і її няня / © Getty Images

Принцеса Єлизавета і її няня / © Getty Images

Причина, через яку сукня досі збереглася, полягає в тому, що вона була подарована Кларі Найт, її няні, а потім передавалася з покоління в покоління як цінна річ.

Зараз вбрання принцеси перебуває в колекції королівського одягу і пройшло реставрацію, щоб зберегтися на віки. На цьому фото вбрання зображено поряд із сукнями Єлизавети та Маргарет. Будучи маленькими дівчатками вони часто носили однакові вбрання.

Сукня принцеси Єлизавети / © Getty Images

Сукня принцеси Єлизавети / © Getty Images

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