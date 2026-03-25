Дивні і незручні сукні, які носили у Британії: чому їх висміювали, але не могли від них відмовитись

Королева Шарлотта

Реклама

Якщо ви дивилися серіал «Бріджертони», то можете подумати, що саме сукні з високою талією в стилі ампір були типовим придворним одягом того часу — і ви мали б рацію, але так було всюди, крім англійського двору.

За словами історикині Емі Боїнгтон, поки решта модного світу насолоджувалася легкими, повітряними силуетами з високою талією, у разі відвідування англійського двору на урочисті події жінки були змушені носити саме сукні з великими спідницями.

Вечірня сукня пані, 1796 рік / © Getty Images

Причина в тому, що королева Шарлотта, яка визначала придворний етикет, була досить консервативною. Вона прагнула зберегти гідність двору й монархії, тому вважала, що придворний одяг не має залежати від мінливої моди. Вона орієнтувалася на ранні роки свого правління, коли так званий grand habit був обов’язковим придворним вбранням для жінок.

Реклама

Ця сукня вимагала використання паньє (бокових каркасів або обручів), щоб створити величезну ширину. Наполягаючи на їх носінні, створювався досить дивний візуальний ефект: придворні пані мали модну високу талію, але водночас — величезні бокові об’єми, що робило сукню схожою на гігантське безе.

Вечірня сукня пані, 1810 рік / © Getty Images

Цей стиль часто висміювали, адже він мав доволі безглуздий вигляд, особливо в порівнянні з елегантною французькою модою по той бік Ла-Маншу. У Франції Наполеон Бонапарт і Жозефіна Богарне фактично почали з чистого аркуша, прийнявши сучасні тенденції. Після Французької революції паньє стали символом марнотратної та декадентської аристократії, тому від них відмовилися. Французький двір перейшов до неокласичного стилю: витончені силуети, оксамитові шлейфи, блискучі прикраси — і жодних обручів. Натомість в Англії жінки ще певний час були змушені терпіти ці сукні. Вони були не лише немодними, а й незручними: дуже важкими, і жінки постійно на це скаржилися.

Так тривало до 1820 року, коли помер Георг III, а на престол зійшов Георг IV. Він був великим шанувальником моди й скасував ці обручі. Георг IV хотів бачити свій двір стильним і красивим, і вже на його коронації 1821 року було видно, що придворні пані перейшли до значно сучаснішого вбрання, очевидно натхненного французькою модою.