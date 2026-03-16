Дивні, недоречні та навіть кумедні: сукні з церемонії "Оскар-2026", які не увійдуть в історію
Цьогорічна червона доріжка більше розчаровувала, ніж тішила око, адже деякі із образів гостей церемнії були відверто провальними.
Колись церемонію «Оскар» чекали як свято, а червона доріжка ставала головним видовищем року і задавала тренди на десятиліття у світі моди. Дизайнери боролися за увагу публіки і журналістів, а актори та гості заходу мали настільки приголомшливий, що здавалось, ніби вони зірвали джекпот всього свого життя.
Однак сьогодні не лише цікавість до церемонії зменшилась, але і самі гості заходу ставляться до «Оскару» як до буденності. Червоній доріжці бракувало гучних імен, а гостям смаку і оригінальності. У випадках деяких запрошених здавалось, що вони прийшли не найвідомішу кінопремію у світі, а на просто ще одну чергову подію, яку потрібно пережити. Саме тому щороку на заході спостерігається все більше і більше дивних суконь, які зовсім не випромінюють ні голлівудський гламур, ні шик, ні захват.
Ми зібрали Образи зіркових гостей 98-ї церемонії вручення щорічної кінопремії «Оскар», які дуже здивували вибором образів.
Мері Еліс Драмм
Кінопродюсерка обрала для червоної доріжки зелену сукню-водолазку у принт, яку доповнила клатчем у вигліді Ооооо — другорядного персонажа анімаційного фільму 2025 року студії Disney Pixar «Еліо». Жінка була продюсеркою мультфільму, тому доповнила цим клатчем образ.
Одеса Рей
Канадська продюсерка одягла білосніжну сукню, яка мала занадто довгу спідницю, ефект пом’ятості на тканині, мереживні прозорі вставки, а також аплікації. Це все вона також доповнила рукавичками. Образ вийшов перевантаженим.
Аліса Карвалью
Бразильська акторка обрала сукню з незвичної тканини, яка нагадувала мішковину, але вбрання дуже невдало сіло на її фігуру. Сукня здавалась занадто великою і об’ємною, а тканина пом’ялася і на хіднику мала вже не виграшний вигляд.
Одрі Нуна
Співачка обрала сукню з великою спідницею та золотом, однак вона дуже перевантажена деталями, різноманніттям тканин. Епатаж, який зірка вирішила додати у вигляді манікюру також здавався зайвим у цьому образі.
Домі Ши
Канадська сценаристка і аніматорка обрала креативну сукню, яле вона буле перевантажена непоєднуваними принтами і кольорами, а також фасон вбрання здавався дивним і не прикрашав талановиту жінку.
Тора Стінсон
Авторка пісень та музикантка вирішила відкрити ноги і це було гарною ідеєю, але зайвий об’єм сукні усе зіпсував, особливо у зоні талії. Перевантажили образ і аксесуари, адже золота було у цьому образі забагато. Бежеві колготки теж трохи зіпсували лук, оскільки зібралися у складки.
Таня Фарес
Письменниця одягла сукню, яка хоч і мала креативний дизайн і мала виділятись на фоні блискіток та бісеру, але стала фіаско для жінки. Довжина вбрання була явно невдалою, а на червоній доріжці спідниця мала відверто дивний дизайн.
Ханна Білка
Американська спортсменка також з’явилася серед запрошений на церемонію і пройшлася хідником. Однак сукня дівчини підкреслила її широкі плечі. Для стрункої, але спортивної фігури красуні ця сукня явно була невдалим вибором.
Рей Ами
Співачка обралі міні на величезну накидку зі шлейфом, однак усього у цьому образі було занадто багато. Сукня більше нагадувала образ для вечірки, ніж для престижної кіноцеремонії.
Лаура Луфесі
Португальська акторка одягла нестандартну сукню у лоскутків, але таке вбрання більше би підійшло для вечірки на пляжі, ніж для церемонії «Оскар».
Ізабель Зуаа
Португальська мисткиня обрала сукню з креативними бретельками, але такий дизайн зовсім не новий і мав дивний вигляд на «Оскарі».
Ханна Біклер
Американська художниця занала повного фіаско. Хоча її сукня була радісною і яскравою, однак не лише погано сиділа на фігурі, а й мала занадто «кричущий» дизайн. Це був відвертий перебір.
Ауліі Кравальйо
Акторка обрала милу сукню доволі стандартного для «Оскара» відтінку, однак дизайн, як і у попередніх образах був перенасичений деталями, адже у сукні був і фатин, і шлейф, декор на грудях, а також імітація баски з вишивкою.
Даніель Брукс
Сукня доволі виграшно підкреслювала фігуру акторки, але підвели її колір та занадто глибоке декольте. Відтінок вбрання його відверто дешевив, а через глибокий виріз груди Даніель майже вивалювались і було помітно, що щоб уникнути конфузу вона приклеїла їх скотчем.
Одеса Адлон
Акторка обрала образ від Valentino, однак занадто мішкуватий силует та мікс великої кількості тканин і текстур не пасував їй. Лук Одеси вийшов перевантаженим.
Хлої Чжао
Сценаристка прийшла на «Оскар» у образі мертвої нареченої, але він був однозначно дивним вибором і більше пасував би для презентації фільма чи Геловіна.
Рут Картер
Художниця з костюмів розчарувала вибором, адже тканина сукні занадто сильно пом’ялася і мала неохайних вигляд вже на червоній доріжці, але більше питань викликали її аксесуари, зокрема взуття, яке зовсім не пасувало до цього вечірного образу.
Джеймі Ловсон
Акторка обрала яскравий кобальтовий відтінок, однак дизайн сукні з цією торочкою додав зайвоного об’єму і фігура дівчини мала дивний вигляд.
Ренате Реінсве
Акторка вирішила зробили ставку на мінімалізм, однак цей дизайн від Louis Vuitton не справив враження і просто губився на фоні інших вечірніх сукнь. Це було занадто просто і постіно здавалось, що Ренате чогось не вистачає у цьому образі.
Фіона Кромбі
Австралійська художниця з костюмів, яка працювала над фільмом «Гамнет» розчарувала власним вибором, адже це не була сукня для оскару, а більше нагдувала вбрання для походу у ресторан.
Меггі О’Фаррелл
Вона — ірландсько-британська романістка, книга якої — «Гамнет» — лягла у основу фільму, що цього року був серед претендентів на премію. Однак пистменниця обрала занадто епатажний образ, який більше нагадував театральний костюм. До того ж сукня була не попрасованою, тому було відчуття неохайності.