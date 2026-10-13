ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
714
Час на прочитання
5 хв

Джуліанна Мур пригадала свої модні образи: від сукні Chanel для "Оскара" до Prada для Met Gala

Акторка переглянула свій модний архів і поділилася історіями образів, які супроводжували її в різні періоди життя та кар’єри.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Джуліанна Мур

Джуліанна Мур

Голлівудська акторка Джуліанна Мур стала героїнею рубрики Fashion Flashback видання Harper’s BAZAAR, у якій переглянула архівні образи з різних періодів своєї кар’єри. Вона розповіла про сукні для кінопрем’єр, виходи на Met Gala та Каннський і Венеційський кінофестивалі. За кожним образом зірки стоїть окрема цікава історія.

Сукня для кінопрем’єри 1991 року

Одним із найперших образів, які Джуліанна згадала у відео, стала сукня, яку вона придбала в Лос-Анджелесі для прем’єри фільму «Кинувши смертельний погляд» (Cast a Deadly Spell) 1991 року. Акторка розповіла, що часто відвідувала магазин на Третій вулиці, де й знайшла це вбрання, однак його назви вже не пам’ятає.

Зв її словами, тоді підготовка до червоних доріжок була значно простішою, ніж сьогодні — вона самостійно робила макіяж і не користувалася послугами великої команди стилістів:

«Здається, зараз стільки всього потрібно зробити з волоссям, макіяжем і стилізацією образу. Великі натовпи, справжня подія! А тоді все було приблизно так: „Гей, ми показуємо фільм. Хочеш прийти?“ От і все».

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Акторка також із гумором пригадала свою коротку стрижку.

«Якщо придивитися, здається, ніби моє волосся вкрите гелем. Але це не гель — воно мокре, тому що я тоді зробила вкрай невдалу стрижку. У мене дуже хвилясте волосся, і коли я коротко його підстригла, воно почало підстрибувати вгору та стирчати в різні боки, наче артишок. Тож усю ніч я постійно змочувала його водою, щоб воно не стирчало. Для мене все це було новим досвідом. Макіяж я робила сама. Загалом усе було таким собі домашнім експериментом», — розповіла Джуліанна.

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Мінімалістичний Prada для першого Met Gala

1998 року Джуліанна Мур уперше відвідала Met Gala. Для заходу вона обрала лук від Prada — стриманий і водночас елегантний, який досі вважає одним зі своїх улюблених.

Особливу увагу привертала жовта шкіряна сумочка, декорована маленькими квадратними дзеркальцями. Саме аксесуар став одним із найвиразніших елементів ансамблю.

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

«1998 року я навіть не розуміла, що таке Met Gala. Здається, пані Прада запросила мене сісти за її стіл. Я справді пам’ятаю, що весь вечір був дуже спокійним. На сходах, якими ми піднімалися, було не так багато людей. Навіть вечеря минула в досить тихій атмосфері. Усе здавалося дуже нью-йоркським, стриманим і вишуканим. Звісно, в наступні роки захід став значно масштабнішим і гучнішим. Побільшало натовпів, і він перетворився на справжнє грандіозне шоу. Тоді ж це більше нагадувало світський захід нью-йоркського вищого товариства», — пригадала вона.

Лавандова весільна сукня Prada

Одним із найособливіших образів у модному архіві акторки стала її весільна сукня, яку вона одягла 2003 року. Для важливої події Мур обрала лавандове вбрання Prada, яке у неї вже було.

Раніше дизайнерка Міучча Прада пошила для неї кілька суконь для світських заходів, і оскільки Мур не використала частину вбрання, дизайнерка дозволила їй залишити його собі. Коли акторка та її чоловік вирішили одружитися, часу на підготовку залишалося небагато, і переглядаючи гардероб, Джуліанна натрапила на лавандову сукню та зрозуміла, що саме вона ідеально пасуватиме для церемонії.

Джуліанна Мур з донькою / © Getty Images

Джуліанна Мур з донькою / © Getty Images

Мур зізналася, що досі вважає цю сукню надзвичайно гарною та досі її зберігає:

«Під час пандемії Covid-19 я продала на благодійному аукціоні величезну кількість своїх суконь, а виручені кошти передала фонду Actors Fund. Здається, цю сукню я все ж залишила собі. Думаю, вона в мене досі є».

Сукня Chanel від Карла Лагерфельда для «Оскара» 2015 року

На церемонії вручення премії «Оскар» 2015 року Джуліанна Мур з’явилася у сукні Chanel, створеній Карлом Лагерфельдом. Вбрання було оздоблене численними лелітками й вирізнялося вишуканим вечірнім силуетом:

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

«Яка ж прекрасна була ця сукня Chanel, створена Карлом Лагерфельдом спеціально для мене. Вона неймовірно гарна, прикрашена безліччю чудових леліток. Ця сукня уже демонструвалася на показі, і я навіть приміряла її. Була також рожева версія. Іноді я дивлюся на рожевий варіант, переглядаю фотографії, які ми зробили з цією сукнею от-кутюр, і думаю: „Вау, можливо, мені варто було обрати рожеву“. Не знаю».

Втім, найкумедніший спогад, пов’язаний із цим образом, стосується зовсім не кольору чи дизайну:

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

«Але ось що я вам скажу: я навіть не здогадувалася, що не зможу сходити до туалету, поки не опинилася на церемонії „Оскар“. Я подумала: „Зайду до туалету, перш ніж повернутися на своє місце“, — і раптом зрозуміла, що не можу цього зробити, адже для цього довелося б повністю зняти сукню, а я була сама. Тож вирішила: „Гаразд, просто не ходитиму до туалету до кінця церемонії“. І я справді не ходила».

Класична американська елегантність Tom Ford на Met Gala 2022

Для Met Gala 2022 року акторка обрала сукню Tom Ford, натхненну стилем Жаклін Кеннеді Онассіс і класичною американською модою:

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

«На мені Tom Ford. Загалом він надихався стилем Жаклін Кеннеді Онассіс і класичною, прекрасною американською модою. І я вважаю, що ніхто не вміє передавати цей стиль краще за Тома Форда. Сукня справді чудова. Він також наполіг, щоб я наділа рукавички, хоча загалом я не дуже їх люблю».

Золота сукня Bottega Veneta для Венеційського кінофестивалю

На прем’єрі фільму «Сусідня кімната» (The Room Next Door), яка відбулася у межах Венеційського кінофестивалю, Мур з’явилася на червоній доріжці в золотій сукні Bottega Veneta, оздобленій лелітками:

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

«Це справді дуже, дуже гарна жовта сукня Bottega Veneta, розшита паєтками. Вона з колекції, яку створив Матьє Блазі. Спочатку сукня мала досить високу горловину, але для мене її переробили, зробивши виріз нижчим».

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Пір’яна сумка та образ Bottega Veneta в Каннах

Ще один ефектний вихід Джуліанни відбувся у Каннах на заході Women in Motion, де їй вручали нагороду. Для події вона обрала образ від Bottega Veneta, головним акцентом якого стала незвичайна сумка:

«Мені дуже подобається цей комплект! Особливо вражає сумка. Це величезна, пухнаста сумка, оздоблена пір’ям. Вона має такий незвичний вигляд, що я навіть не знаю, на що схожа. Ми не знаємо, що це таке, але вона дуже стильна. Просто неймовірно стильна! Мені надзвичайно подобалося її носити. А потім, коли я сфотографувалася, дістала свою сумочку з великої сумки й повернула її людині, яка принесла її для мене».

Джуліанна Мур / © Getty Images

Джуліанна Мур / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie