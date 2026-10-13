Джуліанна Мур пригадала свої модні образи: від сукні Chanel для "Оскара" до Prada для Met Gala

Джуліанна Мур

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Голлівудська акторка Джуліанна Мур стала героїнею рубрики Fashion Flashback видання Harper’s BAZAAR, у якій переглянула архівні образи з різних періодів своєї кар’єри. Вона розповіла про сукні для кінопрем’єр, виходи на Met Gala та Каннський і Венеційський кінофестивалі. За кожним образом зірки стоїть окрема цікава історія.

Сукня для кінопрем’єри 1991 року

Одним із найперших образів, які Джуліанна згадала у відео, стала сукня, яку вона придбала в Лос-Анджелесі для прем’єри фільму «Кинувши смертельний погляд» (Cast a Deadly Spell) 1991 року. Акторка розповіла, що часто відвідувала магазин на Третій вулиці, де й знайшла це вбрання, однак його назви вже не пам’ятає.

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Зв її словами, тоді підготовка до червоних доріжок була значно простішою, ніж сьогодні — вона самостійно робила макіяж і не користувалася послугами великої команди стилістів:

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«Здається, зараз стільки всього потрібно зробити з волоссям, макіяжем і стилізацією образу. Великі натовпи, справжня подія! А тоді все було приблизно так: „Гей, ми показуємо фільм. Хочеш прийти?“ От і все».

Джуліанна Мур / © Getty Images

Акторка також із гумором пригадала свою коротку стрижку.

«Якщо придивитися, здається, ніби моє волосся вкрите гелем. Але це не гель — воно мокре, тому що я тоді зробила вкрай невдалу стрижку. У мене дуже хвилясте волосся, і коли я коротко його підстригла, воно почало підстрибувати вгору та стирчати в різні боки, наче артишок. Тож усю ніч я постійно змочувала його водою, щоб воно не стирчало. Для мене все це було новим досвідом. Макіяж я робила сама. Загалом усе було таким собі домашнім експериментом», — розповіла Джуліанна.

Джуліанна Мур / © Getty Images

Мінімалістичний Prada для першого Met Gala

1998 року Джуліанна Мур уперше відвідала Met Gala. Для заходу вона обрала лук від Prada — стриманий і водночас елегантний, який досі вважає одним зі своїх улюблених.

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Особливу увагу привертала жовта шкіряна сумочка, декорована маленькими квадратними дзеркальцями. Саме аксесуар став одним із найвиразніших елементів ансамблю.

Джуліанна Мур / © Getty Images

«1998 року я навіть не розуміла, що таке Met Gala. Здається, пані Прада запросила мене сісти за її стіл. Я справді пам’ятаю, що весь вечір був дуже спокійним. На сходах, якими ми піднімалися, було не так багато людей. Навіть вечеря минула в досить тихій атмосфері. Усе здавалося дуже нью-йоркським, стриманим і вишуканим. Звісно, в наступні роки захід став значно масштабнішим і гучнішим. Побільшало натовпів, і він перетворився на справжнє грандіозне шоу. Тоді ж це більше нагадувало світський захід нью-йоркського вищого товариства», — пригадала вона.

Лавандова весільна сукня Prada

Одним із найособливіших образів у модному архіві акторки стала її весільна сукня, яку вона одягла 2003 року. Для важливої події Мур обрала лавандове вбрання Prada, яке у неї вже було.

Раніше дизайнерка Міучча Прада пошила для неї кілька суконь для світських заходів, і оскільки Мур не використала частину вбрання, дизайнерка дозволила їй залишити його собі. Коли акторка та її чоловік вирішили одружитися, часу на підготовку залишалося небагато, і переглядаючи гардероб, Джуліанна натрапила на лавандову сукню та зрозуміла, що саме вона ідеально пасуватиме для церемонії.

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Джуліанна Мур з донькою / © Getty Images

Мур зізналася, що досі вважає цю сукню надзвичайно гарною та досі її зберігає:

«Під час пандемії Covid-19 я продала на благодійному аукціоні величезну кількість своїх суконь, а виручені кошти передала фонду Actors Fund. Здається, цю сукню я все ж залишила собі. Думаю, вона в мене досі є».

Сукня Chanel від Карла Лагерфельда для «Оскара» 2015 року

На церемонії вручення премії «Оскар» 2015 року Джуліанна Мур з’явилася у сукні Chanel, створеній Карлом Лагерфельдом. Вбрання було оздоблене численними лелітками й вирізнялося вишуканим вечірнім силуетом:

Джуліанна Мур / © Associated Press

«Яка ж прекрасна була ця сукня Chanel, створена Карлом Лагерфельдом спеціально для мене. Вона неймовірно гарна, прикрашена безліччю чудових леліток. Ця сукня уже демонструвалася на показі, і я навіть приміряла її. Була також рожева версія. Іноді я дивлюся на рожевий варіант, переглядаю фотографії, які ми зробили з цією сукнею от-кутюр, і думаю: „Вау, можливо, мені варто було обрати рожеву“. Не знаю».

Втім, найкумедніший спогад, пов’язаний із цим образом, стосується зовсім не кольору чи дизайну:

Джуліанна Мур / © Associated Press

«Але ось що я вам скажу: я навіть не здогадувалася, що не зможу сходити до туалету, поки не опинилася на церемонії „Оскар“. Я подумала: „Зайду до туалету, перш ніж повернутися на своє місце“, — і раптом зрозуміла, що не можу цього зробити, адже для цього довелося б повністю зняти сукню, а я була сама. Тож вирішила: „Гаразд, просто не ходитиму до туалету до кінця церемонії“. І я справді не ходила».

Класична американська елегантність Tom Ford на Met Gala 2022

Для Met Gala 2022 року акторка обрала сукню Tom Ford, натхненну стилем Жаклін Кеннеді Онассіс і класичною американською модою:

Джуліанна Мур / © Associated Press

«На мені Tom Ford. Загалом він надихався стилем Жаклін Кеннеді Онассіс і класичною, прекрасною американською модою. І я вважаю, що ніхто не вміє передавати цей стиль краще за Тома Форда. Сукня справді чудова. Він також наполіг, щоб я наділа рукавички, хоча загалом я не дуже їх люблю».

Золота сукня Bottega Veneta для Венеційського кінофестивалю

На прем’єрі фільму «Сусідня кімната» (The Room Next Door), яка відбулася у межах Венеційського кінофестивалю, Мур з’явилася на червоній доріжці в золотій сукні Bottega Veneta, оздобленій лелітками:

Джуліанна Мур / © Associated Press

«Це справді дуже, дуже гарна жовта сукня Bottega Veneta, розшита паєтками. Вона з колекції, яку створив Матьє Блазі. Спочатку сукня мала досить високу горловину, але для мене її переробили, зробивши виріз нижчим».

Джуліанна Мур / © Associated Press

Пір’яна сумка та образ Bottega Veneta в Каннах

Ще один ефектний вихід Джуліанни відбувся у Каннах на заході Women in Motion, де їй вручали нагороду. Для події вона обрала образ від Bottega Veneta, головним акцентом якого стала незвичайна сумка:

«Мені дуже подобається цей комплект! Особливо вражає сумка. Це величезна, пухнаста сумка, оздоблена пір’ям. Вона має такий незвичний вигляд, що я навіть не знаю, на що схожа. Ми не знаємо, що це таке, але вона дуже стильна. Просто неймовірно стильна! Мені надзвичайно подобалося її носити. А потім, коли я сфотографувалася, дістала свою сумочку з великої сумки й повернула її людині, яка принесла її для мене».

Джуліанна Мур / © Getty Images

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