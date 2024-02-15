Економна і з гарним смаком: модні повтори Мері — нової королеви Данії

Іноді образи жінки абсолютно ідентичні, іноді вона їх трохи змінює використовуючи інші прикраси чи аксесуари. Також повторюючи сукні, Мері робить різні зачіски.

Королева Данії Мері, як і принцеса Уельська, відома своєю ощадливістю по відношенню до речей, тому часто носить вбрання, в якому раніше вже з'являлася на публіці. Найчастіше на новоспеченій королеві можна помітити повтори вечірніх суконь, проте це розкішні, дорогі та ексклюзивні вбрання, які явно в майбутньому ми не раз побачимо і на її дочках.

Синя атласна сукня від бренду Heartmade — одна з найулюбленіших у Мері, оскільки вона особливо часто її одягала. Сукня довга, приталена, має рукави та високу горловину. Цій сукні вже близько 18 років, але вона продовжує мати чудовий вигляд і так само сидіти на її фігурі.

Мері у 2012, 2014 та 2024 роках / Фото: Getty Images

Помаранчева сукня А-силуету з драпуванням створена брендом Jesper Høvring, який Мері носить дуже часто. Вбрання в гардеробі королеви також дуже давно. У сукні опущена лінія плеча та використовується кілька видів тканини.

Мері у 2012 та 2013 роках / Фото: Getty Images

Сукня з асиметричним декольте і накидкою королева одягала двічі, але щоразу вбрання мало зовсім інакший вигляд через аксесуари, які вона використовувала.

Мері у 2019 та 2022 роках / Фото: Getty Images

Сукня з креативними вирізами на плечах щоразу, коли Мері його одягала, мала сучасний та елегантний вигляд. Небанальний відтінок вбрання щоразу дозволяв їй доповнювати його не менш яскравими прикрасами.

Мері у 2017 та 2019 роках / Фото: Getty Images

Синя сукня з асиметричною бретелькою. Саме цю сукню з камінням від бренду Jesper Høvring з колекції осінь-зима 2014 року вона одягла на святкування 18-річчя свого сина.

Мері у 2014 та 2023 роках / Фото: Getty Images

Оксамитовий жакет від бренду Jesper Høvring Мері носить від 2013 року і стилізує з різними спідницями та прикрасами. Щоразу, попри те, що йому вже 11 років, жакет маж вдалий вигляд.

Мері у 2023 та 2024 роках / Фото: Getty Images

Багатошарова гламурна сукня Мері — одна з найошатніших в її гардеробі. Це вбрання вона вона найчастіше носить із зібраним волоссям.

Мері у 2018 та 2022 роках / Фото: Getty Images

Романтичну сукню з шовковими шарами на спідниці. Відтінок вбрання дозволяв їй носити його з аквамаринами та діамантами.

Мері у 2008 та 2009 роках / Фото: Getty Images

Сукня зі складним драпіруванням. Як мінімум у ній вона була помічена двічі. Завдяки ніжному відтінку, вбрання мало зовсім інакший вигляд, коли вона поєднувала його з різними аксесуарами.

Мері у 2009 та 2011 роках / Фото: Getty Images

Шовкова сукня на одне плече — одне з найкрасивіших вбрань Її Величності. У вбрання є характерне драпування на талії, яке спадає до підлоги. Іноді талію сукні вона прикрашала брошкою.

Мері у 2006 та 2010 роках / Фото: Getty Images

Строката сукня-бюстьє ідеально підкреслювала фігуру Мері, а через безліч кльорів вона могла поєднувати з нею зовсім різні аксесуари та прикраси.

Мері у 2009 та 2016 роках / Фото: Associated Press

Кремова сукня з рукавами — вбрання, яке королева одягає на важливі заходи. Мері любить поєднувати це вбрання з тіарами та масивними сережками. Особливо елегантний вигляж має атласний пояс на талії.

Мері у 2013 та 2015/Фото: Getty Images, Associated Press

Зелена спідниця міді H&M у квітковий принт – це один із улюблених предметів одягу королеви. Зазвичай Мері поєднує її із чорним верхом: топом чи водолазкою. Через те, що спідниця з жакардовим візерунком і виготовлена з досить щільної тканини, і добре тримає форму, вона добре підходить як для вечірнього заходу, так і для більш формального.

Мері у 2019 та 2023 роках / Фото: Getty Images

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