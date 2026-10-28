Фамільні скарби за шалені гроші: коштовності шведської принцеси продадуть у Женеві

Принцеса Швеції Біргітта та принцеса Маргарета, 2013 рік / © Getty Images

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На аукціоні королівських коштовностей Sotheby’s, який який відбудеться 11 листопада в Женеві, представлять чимало визначних та історично цінних прикрас, зокрема кілька лотів зі спадщини принцеси Біргітти, старшої сестри короля Швеції Карла XVI Густава, яка померла 2024 року. Багато з прикрас, які належали Біргітті, вона успадкувала від матері — принцеси Сибілли.

Головним лотом аукціону стане сапфірово-діамантове кольє в комплекті з відповідними сережками. Його орієнтовна стартова ціна становить від 300 000 до 500 000 швейцарських франків (це від 362 000 до 604 000 доларів).

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Принцеса Сибілла / © Getty Images

Згідно з описом лота, сапфіри Сибіллі подарував болгарський цар Фердинанд на весілля. Ймовірно продала йому коштовності російська імператриця, коли під час революції втекла на свою батьківшину Данію. Принцеса Сибілла протягом десятиліть часто з’являлася на публіці в цьому сапфірово-діамантовому кольє і його можна побачити на численних фотографіях принцеси.

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Спершу кольє мало мало п’ять підвісок, але згодом його переробили — з двох підвісок зробили сережки, а саме кольє подовжили.

Принцеса Біргітта успадкувала кольє й одягала його на численні сімейні події, зокрема весілля своїх племінниць — кронпринцеси Вікторії 2010 року та принцеси Мадлен 2013 року.

Принцеса Швеції Біргітта та принцеса Маргарета, 2013 рік / © Getty Images

Серед інших прикрас із колекції принцеси Біргітти — брошка з падпараджею, надзвичайно рідкісним сапфіром помаранчево-рожевого кольору вагою 23,64 карата, оздобленим діамантами. Її оцінюють у 40 000–60 000 швейцарських франків (приблизно 50 000–75 000 доларів).

Також на аукціоні представлять каблучку зі смарагдом і діамантами з колумбійським смарагдом вагою 7,58 карата. Її вартість оцінюють у 12 000–18 000 швейцарських франків (близько 15 000–22 500 доларів).

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Ще одним лотом стане кольє з дрібних перлин і діамантів у стилі Belle Époque, оцінене в 2 000–3 000 швейцарських франків (приблизно 2 500–3 750 доларів). У 1912 році король Швеції Густав V і королева Вікторія подарували його своїй невістці, принцесі Маргариті Коннаутській, з нагоди народження її четвертого сина, принца Бертіля. Згодом він передав кольє своїй племінниці, принцесі Біргітті, як подарунок на хрестини 1937 року.

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