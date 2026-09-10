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- Зірки і мода
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Fendi, Mulberry та Dior: розглядаємо сумки королівських гостей на похороні Гаральда V
Попри суворий траурний протокол, увагу привернули продумані образи аристократок — особливо їхній вибір аксесуарів.
9 вересня 2026 року Норвегія попрощалася з королем Гаральдом V. Державний похорон 89-річного монарха в Ослоському кафедральному соборі став масштабною церемонією, яка зібрала представників королівських родин, державних діячів та тисячі людей, що прийшли віддати останню шану.
Однак увага була прикута не лише до самої церемонії. Особливий інтерес традиційно викликали гості королівського похорону та їхні вбрання і вишукані аксесуари.
Королева Ранія
Fendi — Peekaboo
Вона обрала культову модель бренду — це позачасова позиція, створена 2009 року. Виготовлена з чорної шкіри і прикрашена культовим поворотним замком з обох боків.
Королева Мері
Mulberry — Islington
Королева обрала вишукану сумку з ніжної шкіри, що має культовий замок і знімний ремінець через плече, що робить її ідеальною для будь-якої події.
Княгиня Шарлін
Dior — Lady D-Joy
Княгиня обрала улюблений бренд. Її сумка Dior — це перлина Модного дому, що є символом елегантності та краси. Вона виготовлена з чорної шкіри з прострочуванням Cannage, її стьобана текстура безпомилково впізнавана, а інкрустовані стразами підвіски DIOR підкреслюють силует.
Королева Летиція
Carolina Herrera — Victoria Insignia
Традиційно іспанська королева обрала цей бренд. Її сумка прикрашена великою рельєфною монограмою на клапані.
Принцеса Амалія
Carlend Copenhagen — Aicha Clutch
Клатч принцеси був середнього розміру і виконаний з красивої шкіри пітона, тому має унікальний візерунок.