Fendi, Mulberry та Dior: розглядаємо сумки королівських гостей на похороні Гаральда V

Cумки королівських гостей на похороні Гаральда V / © Getty Images

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9 вересня 2026 року Норвегія попрощалася з королем Гаральдом V. Державний похорон 89-річного монарха в Ослоському кафедральному соборі став масштабною церемонією, яка зібрала представників королівських родин, державних діячів та тисячі людей, що прийшли віддати останню шану.

Однак увага була прикута не лише до самої церемонії. Особливий інтерес традиційно викликали гості королівського похорону та їхні вбрання і вишукані аксесуари.

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Королева Ранія

Fendi — Peekaboo

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Вона обрала культову модель бренду — це позачасова позиція, створена 2009 року. Виготовлена ​​з чорної шкіри і прикрашена культовим поворотним замком з обох боків.

Королева Ранія / © Getty Images

Королева Мері

Mulberry — Islington

Королева обрала вишукану сумку з ніжної шкіри, що має культовий замок і знімний ремінець через плече, що робить її ідеальною для будь-якої події.

Королева Мері / © Getty Images

Княгиня Шарлін

Dior — Lady D-Joy

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Княгиня обрала улюблений бренд. Її сумка Dior — це перлина Модного дому, що є символом елегантності та краси. Вона виготовлена ​​з чорної шкіри з прострочуванням Cannage, її стьобана текстура безпомилково впізнавана, а інкрустовані стразами підвіски DIOR підкреслюють силует.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Королева Летиція

Carolina Herrera — Victoria Insignia

Традиційно іспанська королева обрала цей бренд. Її сумка прикрашена великою рельєфною монограмою на клапані.

Королева Летиція / © Getty Images

Принцеса Амалія

Carlend Copenhagen — Aicha Clutch

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Клатч принцеси був середнього розміру і виконаний з красивої шкіри пітона, тому має унікальний візерунок.

Принцеса Амалія / © Getty Images

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