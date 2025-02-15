Фільму "Шопоголік" 16 років: згадуємо яскраві та трохи божевільні образи головної героїні

Це кумедний фільм, який багато хто не сприймає серйозно, але костюмерка виконала приголомшливу роботу для цієї картини, завдяки якій характери персонажів були передані через їхні образи і пояснювали все без зайвих слів.

Шанувальники романтичних комедій імовірно пам'ятають милий фільм 2009 року під назвою "Шопоголік". Ця історія знята за мотивами перших двох книжок написаних британською письменницею Софією Кінселлою і розповідає про шопінгзалежну Ребекку Блумвуд — журналістку з Нью-Йорка.

Героїня любить робити покупки, обожнює речі і сама є дуже доброю і наївною людиною. Головна її проблема — вона спускає на непотрібні їй товари всі гроші і влазить у борги. Шопоголізм і любов до речей був чудово переданий у цьому фільмі завдяки образам головної героїні, яку зіграла акторка Айла Фішер, а все тому, що художницею по костюмах у цьому ромкомі була легендарна Патриція Філд, яка також є творчинею всіх образів Кері Бредшоу із "Сексу і міста".

Фільм "Шопоголік" / Фото: Getty Images

Стиль героїні 16 років тому Філд описала в одному зі своїх інтерв'ю.

"Він барвистий, гламурний та сексуальний з чудовими аксесуарами, сумками, шарфами та поясами. Стиль молодий та свіжий, молодший, ніж "Секс і місто" або "Диявол носить Prada".

Фільм "Шопоголік" / Фото: Getty Images

Також вона зазначила, що, попри яскравість образів, вони не були дуже дорогими.

"Гардероб Реббеки не був дуже дизайнерським, він був не таким вже дорогим. Я купила багато речей у торговому центрі в Токіо".

Фільм "Шопоголік" / Фото: Getty Images

Патриція Філд, продумуючи образи героїні, проробила неймовірну роботу, змішуючи текстури, кольори, візерунки та принти для персонажа Айли Фішер. Ба більше, аксесуари в цьому фільмі виражені дуже яскраво, адже ми бачимо багато різних сумок, ременів та оригінального взуття. Попри те, що костюмерка каже, що "гардероб був не дуже дорогим", все ж таки у фільмі можна було побачити речі від Gucci, Zac Posen, Prada та Christian Louboutin, а головний аксесуар комедії — зелений шарф — був від бренду Denny and George.

Фільм "Шопоголік" / Фото: Getty Images

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