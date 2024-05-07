Футболка з принтом I Told Ya: що означає ця річ і чому є культовою

З виходом у прокат фільму "Суперники", акторка Зендея, яка зіграла в ньому одну з головних ролей, привернула увагу, з'явившись у сірій футболці з написом I Told Ya (Я ж говорила). Річ моментально стала дуже впізнаваною і як виявилося випустив її бренд Loewe, оскільки таку ж носять герої фільму.

Зендея на вулицях Нью-Йорка / Фото: Getty Images

Однак культовою ця річ стала ще задовго до виходу в прокат фільму "Суперники" чи появи футболок від Loewe, оскільки таку ж у 90-х носив один із найвідоміших американських красенів — Джон Фіцджеральд Кеннеді-молодший — єдиний син убитого президента США Джона Кеннеді та Жаклін Кеннеді.

Молодий чоловік була дуже симпатичним, чим привертав загальну увагу і викликав інтерес. Про Кеннеді-молодшого часто писали в пресі, називали завидним нареченим, відповідно він був мішенню для папараці на вулицях Нью-Йорка, де мешкав упродовж багатьох років зі своєю родиною. Якщо не враховувати романів Джона, які обговорювалися в ЗМІ, то не менш часто писали про його стиль, оскільки він умів поєднувати діловий костюм, з кепкою або одягнути шорти з худі і водночас мати стильний, сексуальний і невимушений вигляд. Простіше кажучи, син президента був яскравим представником трендового напрямку у моді Old money (старі гроші).

Джон Кеннеді-молодший із дружиною / Фото: Getty Images

Джон Кеннеді-молодший / Фото: Getty Images

Одним з його культових вбрань періоду 90-х років стала футболка з написом I Told Ya, яку він часто одягав під час гри у фрісбі з друзями в Центральному парку або коли займався спортом.

2024 року креативний директор Loewe Джонатан Андерсон навмисно запустив у продаж ці футболки, оскільки також працював художником з костюмів у фільмі "Суперники". Виданню WWD він зізнався, що надихався стилем Кеннеді-молодшого під час створення естетики стилю для Патріка Цвейга, якого зіграв Джош О'Коннор.

"Коли Джон Кеннеді-молодший був молодшим, у 80-х і 90-х, у його гардеробі була якась легкість — ніби він міг носити будь-що, і сексуальна привабливість завжди була поруч", — розповів Андерсон WWD.

Але що означає цей слоган? Швидше за все, напис на футболці є відсиланням до інавгурації Кеннеді-старшого, коли його вже обрали президентом, оскільки на деяких значках того часу можна було побачити напис I Told You So (Я ж казав).

Джон Кеннеді-молодший / Фото: Getty Images

Джон Кеннеді-молодший, як і його батько, помер у молодому віці. Коли синові президента було 38 років, він розбився на літаку, в якому також була його дружина та її сестра. Після катастрофи ніхто не вижив.

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