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Глядачі знову незадоволені: у новому "Сексі і місті" переплутали традиційні індійські вбрання

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Глядачі знову незадоволені: у новому "Сексі і місті" переплутали традиційні індійські вбрання

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

З виходом серіалу "І просто так…", який став продовженням "Сексу і міста" і розповідає про життя головних героїнь через 20 років, розмови про нього не вщухають.

Хтось із глядачів серіалу радіє, що знову бачить на екранах улюблених героїнь, але також часто шоу і сварять. Однією з останніх причин для скандалу стала помилка костюмерів, через яку обурилися представники індійської культури.

Річ у тім, що в шостій серії Керрі Бредшоу збирається піти на сімейну вечірку нової подруги-ріелторки Сіми, огонізовану її рідними на честь свята Дівалі. Це головне індійське та індуїстське свято, яке символізує перемогу добра над злом. Традиційно цього дня жінки одягають сарі — національне індійське вбрання.

У серіалі глядачам показали, як героїні обирають сарі в магазині, але коли Сара Джесіка Паркер з'явилася в кадрі — сталося розчарування — костюмери вибрали для неї не те вбрання. На Керрі Бредшоу було не сарі, а легенга-чолі – спідниця та топ. Сарі ж — це тканина завдовжки від 4,5 до 9 метрів, завширшки до 1,2 метра, яка особливим способом обертається навколо тіла.

Багато шанувальників обурилися такій помилці: "Шановні автори #AndJustLikeThat, Це не сарі! Якщо ви збираєтеся спробувати включити у своє шоу інші культури, принаймні зробіть правильну номенклатуру!"; "Добре, вибачте, але це "сарі" — це ленгенга. Дівалі відзначають не лише в Індії, а й у всьому світі. Як може жінка, нібито індіанка, цього не знати! А Керрі з помпонами у волоссі просто безглузда!"; "Не кожен предмет індійського одягу – сарі".

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