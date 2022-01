Глядачі знову незадоволені: у новому "Сексі і місті" переплутали традиційні індійські вбрання

Yes, I am late but have to say this, @hbomax ваші листівники є ignorant про будь-які культури. a) this is not NOT Diwali season; b) it's 2022 and Carrie has to be told what is Diwali, NYC? c) that is NOT a sari. #MoreOfCluelessWhitePeople #AndJustLikeThat pic.twitter.com/OK6NW10A0r