Глядачі знову незадоволені: у новому "Сексі і місті" переплутали традиційні індійські вбрання

З виходом серіалу "І просто так…", який став продовженням "Сексу і міста" і розповідає про життя головних героїнь через 20 років, розмови про нього не вщухають.

Хтось із глядачів серіалу радіє, що знову бачить на екранах улюблених героїнь, але також часто шоу і сварять. Однією з останніх причин для скандалу стала помилка костюмерів, через яку обурилися представники індійської культури.

Річ у тім, що в шостій серії Керрі Бредшоу збирається піти на сімейну вечірку нової подруги-ріелторки Сіми, огонізовану її рідними на честь свята Дівалі. Це головне індійське та індуїстське свято, яке символізує перемогу добра над злом. Традиційно цього дня жінки одягають сарі — національне індійське вбрання.

У серіалі глядачам показали, як героїні обирають сарі в магазині, але коли Сара Джесіка Паркер з'явилася в кадрі — сталося розчарування — костюмери вибрали для неї не те вбрання. На Керрі Бредшоу було не сарі, а легенга-чолі – спідниця та топ. Сарі ж — це тканина завдовжки від 4,5 до 9 метрів, завширшки до 1,2 метра, яка особливим способом обертається навколо тіла.

Багато шанувальників обурилися такій помилці: "Шановні автори #AndJustLikeThat, Це не сарі! Якщо ви збираєтеся спробувати включити у своє шоу інші культури, принаймні зробіть правильну номенклатуру!"; "Добре, вибачте, але це "сарі" — це ленгенга. Дівалі відзначають не лише в Індії, а й у всьому світі. Як може жінка, нібито індіанка, цього не знати! А Керрі з помпонами у волоссі просто безглузда!"; "Не кожен предмет індійського одягу – сарі".

Ok sorry but those 'saris' є lenghas. Diwali is not just celebrated in India але світ. How can the woman supposedly Indian not know this! And Carrie wearing poms poms in your hair is just silly! #andjustlikethat pic.twitter.com/KN90vgmj8y — Sanoobar Patel (@Sanoobar) January 6, 2022

Окай. Це потребує be said. Friends, Indian outfit that Carrie Bradshaw wears in last episode of #AndJustLikeThat is not a saree, it's a lehenga choli. Total different outfits. pic.twitter.com/lAgl4PrrNM — Λϻìт! (@LicenceToMock) January 8, 2022

Yes, I am late but have to say this, @hbomax ваші листівники є ignorant про будь-які культури. a) this is not NOT Diwali season; b) it's 2022 and Carrie has to be told what is Diwali, NYC? c) that is NOT a sari. #MoreOfCluelessWhitePeople #AndJustLikeThat pic.twitter.com/OK6NW10A0r — Aseem Chhabra (@chhabs) January 9, 2022

Is it a sari? Or is it a lehenga? І будуть характеристики кольору в show ever graduate beyond their token status? Sex and the sari: Investigating # AndJustLikeThat 's Diwali episode debacle. @arushisinha



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Dear #AndJustLikeThat writers,

This is not a sari! Якщо ви збираєтеся зробити все інші культури в свою show, на велику кількість категорій відповідності! pic.twitter.com/Q3pxI4GKun — LaVidaLopa (@LaVidaLopa) January 6, 2022

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