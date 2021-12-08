"Голі" сукні 2021 року: хто із зірок з'являвся на публіці у відвертих образах

"Голі" сукні 2021 року: хто із зірок з'являвся на публіці у відвертих образах

Підбиваючи підсумки 2021 року, пропонуємо згадати і ще раз подивитися на ефектні вбрання знаменитих красунь.

Що цього року знаменитості лише не одягали на світські заходи, але все ж таки, найчастіше вони з'являлися на червоних доріжках, вечірках та різних прем'єрах саме у "голих" сукнях. Такі вбрання мають завжди сміливий вигляд, екстравагантний і, звичайно, сексуальний.

1. Калі Учіс

Колумбійсько-американська співачка з'явилася в дуже екстравагантній сукні від бренду Blumarine, яку одягла на голе тіло. Сукня була довгою, прозорою і мала мереживну аплікацію, а також глибоке декольте.

Калі Учіс / Getty Images

2. Зої Кравіц

Американська акторка стала цього року гостею Met Gala і для своєї появи обрала сукню від Saint Laurent. Вбрання повністю оголювало тіло Зої та демонструвало татуювання.

Зої Кравіц / Associated Press

3. Кендал Дженнер

Модель і одна із сестер Кім Кардашян також відвідала на Met Gala. Вибрала дівчина "голу" сукню від Givenchy, але пошита вона була у стилі вбрання акторки Одрі Гепберн у фільмі "Моя прекрасна леді".

Кендал Дженнер / Associated Press

4. Ірина Шейк

Супермодель одягла на Met Gala сукню від Moschino. Вбрання повністю зливалося зі шкірою знаменитості, а декольте та шлейф прикрашали великі кольорові аплікації квітів.

Ірина Шейк / Associated Press

5. Меган Фокс

Неймовірно розкішна акторка прийшла на MTV Video Music Awards цього року в сміливій сукні від бренду Mugler. Вбрання повністю зливалося зі шкірою зірки і підкреслювало її струнку фігуру. Єдина прикраса "голої" сукні Меган — геометричні лінії.

Меган Фокс та Колсон Бейкер / Associated Press

6. Megan Thee Stallion

Американська реперша сяяла на вечірку з нагоди випуску нової обкладинки журналу Sports Illustrated Swimsuit у повністю прозорій сріблястій сукні-сітці. Вбрання було на бретельках і мало ще й величезний розріз на стегні, який прикрашали нитки з кристалами.

Getty Images

7. Моллі Сімс

Американська топмодель та акторка обрала для своєї появи на червоній доріжці чорну прозору сукню від Christian Siriano. У цьому образі зірка відвідала прем'єру фільму "Червоне повідомлення".

Моллі Сімс / Getty Images

8. Синтія Еріво

Британська співачка та акторка теж цього року приголомшувала. Для червоної доріжки Каннського кінофестивалю вона одягла напівпрозору сукню від Oscar de la Renta, повністю прикрашену вишитими бісером квітами.

Синтія Еріво / Getty Images

9. Габріель Юніон

На відкриття музею Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, актокра і колишня модель одягла чорну струмливу сукню, від Alexandre Vauthier, під якою у неї було боді з V-подібним декольте.

Габріель Юніон / Getty Images

10. Дакота Джонсон

Зірка "50 відтінків сірого" з'явилася на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю у довгій сукні з рукавами та торочкою від італійського бренду Gucci.

Дакота Джонсон / Associated Press

11. Doja Cat

Співачка цього року — справжня зірка екстравагантних луків. Але ось її оливкова сукня від Brandon Maxwell була дуже ніжною і легкою, а завдяки тканині — красиво "грала" під час рухів.

Doja Cat / Getty Images

12. Кароль Джі

Також здивувала і ця колумбійська співачка. Дівчина позувала у повністю прозорій блакитній сукні від грецького бренду Celia Kritharioti під час церемонії Billboard Music Awards 2021.

Кароль Джі / Getty Images

13. Пріянка Чопра

Індійська аткорка та переможниця конкурсу "Міс світу 2000" теж любить подібні луки. Знаменитість одягнула прозоре вбрання від Dolce & Gabbana, яке також прикрашав широкий металевий пояс.

Пріянка Чопра та Нік Джонас / Getty Images

14. Дуа Ліпа

Під час Grammy Awards 2021 Дуа Ліпа зачарувала публіку рожево-фіолетовою сукнею від Versace. Вбрання було виконане у вигляді боді з прозорою спідницею з сітки, а ось головною прикрасою сукні стала величезна вишивка у вигляді метелика.

Дуа Ліпа / Associated Press

15. Шарлотта Доусон

Британська зірка реалітішоу стала гостею заходу ITV Palooza!, що відбувався у The Royal Festival Hall. Дівчина одягла "голу" сукню від бренду Tranhung, зшиту з найтоншого тюлю і повністю декоровану камінням Swarovski.

Шарлотта Доусон / Getty Images

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