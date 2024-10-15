Гусарські жакети Сари Фергюсон: розглядаємо незвичайний стиль герцогині Йоркської

Це улюблений стиль герцогині, який вона зробила своєю фішкою.

Про стиль Сари Фергюсон — колишньої дружини британського принца Ендрю, герцога Йоркського, ніколи так багато не говорили, як про її подругу принцесу Діану, проте він не менш цікавий і незвичайний.

Сара, або як її частіше називають, Фергі, від початку свого життя в королівській сім'ї полюбила жакети і носила їх абсолютно з усіма можливими вбраннями: мініспідницями, сукнями, вечірнім вбранням та штанами. Жакети стали невід'ємною частиною особистого стилю цієї жінки.

Під час вибору жакетів Фергі переважно обирала приталені варіанти, які підкреслювали її талію, вона дуже любить моделі в гусарському стилі і зібрала в своєму гардеробі вже цілу колекцію таких речей. Зазвичай вона носить бренди Wolf & Badger та The Extreme Collection.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Усі її жакети мають характерні для гусарських жакетів оздоблення джгутом або, наприклад, вишивку, що його імітує. Також на них завжди є великі золоті ґудзики та комір-стійка.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

У колекції герцогині такі жакети є чорних, сірих, червоних, синіх кольорів і навіть двоколірні.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Жакети в гусарському стилі Сара носить досить часто, тому вони вже стали її візитівкою.

Сара Фергюсон із доньками / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

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