Хоче відродити старий тренд: Кім Кардашян у бандажних сукнях – згадуємо луки зірки

Телезірка завжди любила завжди любила пыдкреслювати свою фігуру, але останнім часом її сукні все частіше натякають на тренд, який всі вже давно забули.

Цього тижня американська суперзірка Кім Кардашян відвідала церемонію вручення премії "Прорив", яка відбулася у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі. Вона з'явилася перед камерами в лаконічній, але дуже ефектній білій сукні від бренду Alaïa з бретелькою-галтером хрест-навхрест і ефектними вирізами на талії.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Вбрання підкреслювало фігуру телезірки, але також нагадало нам її образи Y2K, які вона носила за часів, коли її суперкар'єра тільки зароджувалася. На початку 2000-х років Кім дуже полюбила бандажні сукні та одягала їх на всілякі заходи, найчастіше на ній можна було побачити вбрання від французької марки Hervé Léger. В результаті це вбрання стало тісно асоціюватися саме з Кім, яка часто з'являлася на екранах у своєму сімейному реалітішоу і постійно потрапляла в скандали.

Але з роками стиль Кардашян дуже змінився, став стриманішим, лаконічнішим, а бандажні сукні вийшли з моди. Однак, схоже, що телезірка вирішила їх повернути у тренди, хоч і в іншій інтерпретації.

Щоб згадати, як це було, і що нас може знову чекати, якщо тренд відродиться, як фенікс, пропонуємо поглянути на Кім у бандажних сукнях, які вона одягала у різні роки.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

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