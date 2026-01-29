ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
4 хв

Головна сукня з фільму "Брудні танці" 1987 року: що відомо про культову річ і чому вона ще досі надихає

Ймовірно це найчуттєвіший танцювальний фільм усіх часів з чудовим саундтреком та позачасовою модою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Фільм "Брудні танці" 1987 року

Фільм "Брудні танці" 1987 року

«Брудні танці» — це безперечна класика 80-х — фільм, на якому виросло не одне покоління. Важко знайти того, хто не дивився цю легендарну картину, однак, ми все ж нагадаємо, що сюжет розповідає пристрасну історію про 17-річну дівчину Бейбі та молодого і привабливого танцюриста Джоні, які зустрічаються на курорті (куди вона приїздить з батьками) і через низку життєвих обставин починають танцювати ті самі «брудні» танці та готуватись до конкурсу.

Однак не лише сюжет та хімія між акторами привабили глядачів та глядачок, а й костюми, які показані у фільмі. Бо попри акторську гру та режисуру, найвідоміші моменти в найулюбленіших фільмах значною мірою визначаються саме одягом — він підкреслює характер героїв, їхній соціальний статус та уподобання. Також саме через одяг частіше за все у фільмах ми помічаємо еволюцію персонажа і «Брудні танці» не були виключенням.

Фільм «Брудні танці» 1987 року / © Getty Images

Фільм «Брудні танці» 1987 року / © Getty Images

Дизайн костюмів у цьому фільмі був дуже добре продуманий, адже навіть майже через 40 років після його виходу, багато з них не мають застарілого вигляду. Водночас кожен предмет одягу, зокрема, головної героїні, відображав її повсякденний, простий і невимушений стиль — вона носила білі кеди, джинси та легкі сорочки. Однак згодом образи Бейбі ставали все сміливішими і героїня показувала більше тіла. Авторкою цього всього була Гіларі Розенфельд — костюмерка та художниця з костюмів.

Роботу над фільмом «Брудні танці» вона отримала ще 1986 року й історія, яку режисер Еміль Ардоліно збирався розповісти, була їй зовсім не чужою.

«Мої батьки познайомилися в Grossinger’s — готелі, де відбувається дія фільму», — розповідає вона INDIE. Головним викликом для неї стало знайти вінтажні речі — у достатній кількості для головних героїв і масовки і це при тому, що бюджет для цього всього був мізерним. «Мені доводилося везти все це — одяг для персоналу готелю, гостей, їхні денні й вечірні образи — в мішках і валізах, за годину їзди через гори, і просто сподіватися, що цього вистачить», — додала вона і мала на увазі, що знімання відбувалися посеред нічого, у Північній Кароліні та Вірджинії.

Це було зовсім не те, що називають подорожжю з мінімальним багажем: за підрахунками Розенфельд, вона зібрала сотні пар взуття, сумок і светрів та щодня одягала до 200 статистів.

Однак окрім сорочок, купальників та шортів, які Гіларі Розенфельд підібрала для головної героїні фільму, особливо культовою стала сукня з епічного кульмінаційного танцю, під пісню Time of My Life, яку глядачі побачили в кінці фільму. Це була рожева сукня з багатьма шарами спідниць, які розкішно «танцювали» разом із акторкою, а романтики вбранню додавала ледь помітна вишивка.

Фільм «Брудні танці» 1987 року / © Getty Images

Фільм «Брудні танці» 1987 року / © Getty Images

«Якби в мене була ця сукня, я могла б стати мільйонеркою», — сміється Розенфельд. ​​«Насправді я не змогла б, бо могла продати її лише один раз, але в мене є ескіз, за ​​яким вона зроблена, і я колись його продам. Ця сукня стала культовою. Ця сукня ідеально підходить для персонажа, ця сукня ідеально підходить для того часу та для пробудження її персонажа — це щось, що виглядає сексуально, але не надто. Саме тому дівчата по всій Америці, а навіть деякі в Австралії, досі пишуть мені листи з питанням, де можна знайти цю сукню».

Однак де ця легендарна сукня зараз — невідомо.

«У мене цієї сукні немає. Костюми зберігають на випадок дозйомок, а потім, думаю, ця сукня опинилася у Дженніфер — цього ніколи офіційно не озвучували, але мені здається, що так і є. У мене є ескіз, який я придумала й намалювала, і за яким сукню зшили. Її довелося створювати спеціально, щоб у ній була закладена свобода руху. Тобто коли [Дженніфер] піднімала руку, сукня не розходилася по швах — хоча це траплялося багато разів. Але наприкінці залишився лише один екземпляр, і я не впевнена, що вам справді хотілося б мати цю сукню, бо її латали безліч разів.

Мені здається, люди хочуть цю сукню тому, що вона була ідеальною для свого моменту. Не тому, що це була найкрасивіша сукня у світі. Рух, персиковий відтінок… вона була свіжою й скромною, але водночас сексуальною. Вона сиділа на ній ідеально й була саме тією сукнею в саме той час. У цьому й полягає різниця між костюмом і модою», — розповіла Гіларі Розенфельд в інтерв’ю The A.V. Club.

Дата публікації
Кількість переглядів
153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie