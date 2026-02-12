- Дата публікації
Зірки і мода
- Зірки і мода
93
2 хв
Готичний романтизм та естетика Барбі: порівнюємо образи Марго Роббі під час гучних промотурів
Кожна поява акторки на червоній доріжці ставала подією світового масштабу. Марго демонструвала ефектні сукні, виняткові аксесуари та оригінальні силуети.
Марго Роббі — одна з найобговорюваніших акторок сучасності, а все завдяки її творчому тандему зі стилістом Ендрю Мукамалом, який буквально перетворює її на героїнь фільмів, яких вона зіграла. Образи підібрані для акторки — це поєднання театральності, вишуканості, смаку та креативу.
Двома найобговорюванішими промотурами акторки стали до фільмів «Барбі» та «Буремний перевал».
У першому Мукамал створив для неї ідеальні гламурні образи, які повторювали реальні вбрання знаменитої ляльки. Луки акторки були наповнені міні, принтами, блискітками, жакетами і великою кількістю аксесуарів. Зачіски Роббі були теж продумані до дрібниць: ідеальна голлівудська хвиля та легкі локони.
Під час роботи над рекламним туром до картини «Буремний перевал» Марго демонструвала зовсім іншу естетику — її образи були наповнені готичним романтизмом з натяком на Вікторіанство. Образи акторки були наповнені дуже вишуканими кастомними сукнями та унікальними прикрасами, зокрема чокерами з використанням коштовних каменів. Її макіяж став стриманішим, а волосся вкладене кардинально інакше: локони стали не такими ідеальними, як і пучки.
Сукня з фатином — Schiaparelli, натхнення образом Барбі
Сукня з градієнтом — Schiaparelli у поєднанні з кольє «Тадж Махал»
Рожева сукня — кастомний образ від Versace
Оксамитова сукня — кастомний образ від Chanel натхненний образом з фільму «Завяні вітром»
Рожевий образ — поєднання речей від Moschino та взуття від Manolo Blahnik
Готичний образ — сукня від Thom Browne з відкритими плечима та вирізами на спідниці.
Рожевий образ — яскравий костюм та аксесуари від Vivienne Westwood
Ансамбль з палтом і панчохами — вінтажний лук від John Galliano з колекції 1992 року
Рожева сукня з вирізом — образ від Valentino з поєднанні з сумкою цього ж бренду
Червоний комплект зі шкіри — створений брендом Dilara Findikoglu та поєднаний зі взутятм Manolo Blahnik
Гламурна рожева сукня — вінтажне вбрання від Versace з колекції осінь-зима 1994 та взуття Manolo Blahnik
Сукня з корсетом — створена на замовлення на розписана вручну брендом Ashi Studio.
Рожева сукні з квіткою — повний ансамбль від Vivienne Westwood та взуття від Christian Louboutin
«Гола» сукня зі штучним волоссям — створена на замовлення брендом Dilara Findikoglu і доповнена копією браслута Шарлоти Бронте