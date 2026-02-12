ТСН у соціальних мережах

Готичний романтизм та естетика Барбі: порівнюємо образи Марго Роббі під час гучних промотурів

Кожна поява акторки на червоній доріжці ставала подією світового масштабу. Марго демонструвала ефектні сукні, виняткові аксесуари та оригінальні силуети.

Марго Роббі

Марго Роббі — одна з найобговорюваніших акторок сучасності, а все завдяки її творчому тандему зі стилістом Ендрю Мукамалом, який буквально перетворює її на героїнь фільмів, яких вона зіграла. Образи підібрані для акторки — це поєднання театральності, вишуканості, смаку та креативу.

Двома найобговорюванішими промотурами акторки стали до фільмів «Барбі» та «Буремний перевал».

У першому Мукамал створив для неї ідеальні гламурні образи, які повторювали реальні вбрання знаменитої ляльки. Луки акторки були наповнені міні, принтами, блискітками, жакетами і великою кількістю аксесуарів. Зачіски Роббі були теж продумані до дрібниць: ідеальна голлівудська хвиля та легкі локони.

Під час роботи над рекламним туром до картини «Буремний перевал» Марго демонструвала зовсім іншу естетику — її образи були наповнені готичним романтизмом з натяком на Вікторіанство. Образи акторки були наповнені дуже вишуканими кастомними сукнями та унікальними прикрасами, зокрема чокерами з використанням коштовних каменів. Її макіяж став стриманішим, а волосся вкладене кардинально інакше: локони стали не такими ідеальними, як і пучки.

Сукня з фатином — Schiaparelli, натхнення образом Барбі

Сукня з градієнтом — Schiaparelli у поєднанні з кольє «Тадж Махал»

Марго Роббі під час промотурів до фільмів «Барбі» та «Буремний перевал»

Рожева сукня — кастомний образ від Versace

Оксамитова сукня — кастомний образ від Chanel натхненний образом з фільму «Завяні вітром»

Марго Роббі під час промотурів до фільмів «Барбі» та «Буремний перевал»

Рожевий образ — поєднання речей від Moschino та взуття від Manolo Blahnik

Готичний образ — сукня від Thom Browne з відкритими плечима та вирізами на спідниці.

Марго Роббі під час промотурів до фільмів «Барбі» та «Буремний перевал»

Рожевий образ — яскравий костюм та аксесуари від Vivienne Westwood

Ансамбль з палтом і панчохами — вінтажний лук від John Galliano з колекції 1992 року

Марго Роббі під час промотурів до фільмів «Барбі» та «Буремний перевал»

Рожева сукня з вирізом — образ від Valentino з поєднанні з сумкою цього ж бренду

Червоний комплект зі шкіри — створений брендом Dilara Findikoglu та поєднаний зі взутятм Manolo Blahnik

Марго Роббі під час промотурів до фільмів «Барбі» та «Буремний перевал»

Гламурна рожева сукня — вінтажне вбрання від Versace з колекції осінь-зима 1994 та взуття Manolo Blahnik

Сукня з корсетом — створена на замовлення на розписана вручну брендом Ashi Studio.

Марго Роббі під час промотурів до фільмів «Барбі» та «Буремний перевал»

Рожева сукні з квіткою — повний ансамбль від Vivienne Westwood та взуття від Christian Louboutin

«Гола» сукня зі штучним волоссям — створена на замовлення брендом Dilara Findikoglu і доповнена копією браслута Шарлоти Бронте

Марго Роббі під час промотурів до фільмів «Барбі» та «Буремний перевал»

