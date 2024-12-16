Хрест Діани, повернення Victoria's Secret та Зендея - робот: цікаві події світу краси та моди 2024 року

Події, які ми виділили нижче, стали дуже обговорюваними та дивували багатьох.

Сфера моди, краси та шоубізнесу пережили багато всього цього року цікавого та незвичайного. Тому пропонуємо згадати найгучніші події та знову обговорити їх.

Зендея у вбранні робота

Американська акторка вже давно закріпила за собою статус найстильніше одягненої знаменитості, але ніхто не очікував, що на прем'єру другої частини фільму "Дюна" вона вийде у костюмі робота. На ній були вінтажні обладунки від бренду Mugler. Це незвичайне вбрання є частиною колекції 1995 року, яку бренд презентував у Парижі на Тижні моди.

Зендея / Фото: Associated Press

Обладунки були створені Тьєррі Мюглером у співпраці з французьким художником Жан-Жаком Уркуном. Нібито спочатку Мюглер був зацікавлений лише у виробництві металевих бюстгальтерів, але врешті-решт він створив цей повністю хромований комбінезон, що нагадує героїню-робота з футуристичного роману "Метрополіс".

Зендея / Фото: Associated Press

Кім Кардашян у хресті Діани

18 січня 2023 року на аукціоні Sotheby's у Лондоні в межах Royal and Noble було продано прикрасу, яку 1987 року носила принцеса Діана – аметистовий хрест Атталли. Ця прикраса не належала принцесі, перед заходом вона позичила її свого друга Наїма Атталли. Підвіска була виготовлена компанією Garrard на початку ХХ століття. Ймовірно, вона була зроблена за спеціальним замовленням, можливо, це навіть копія історичної прикраси.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Від моменту смерті Діани хрест не з'являвся на публіці, але через стільки років про нього знову заговорили, оскільки власники вирішив його продати. Купила хрест з аметистів та діамантів американська зірка реалітішоу та підприємниця Кім Кардашян. Свою покупку вона продемонструвала на галавечорі LACMA Art+Film. Розкішною прикрасою теледіва доповнила свою білу сукню від бренду Gucci.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Памела Андерсон без макіяжу

Насправді вона почала відмовлятися від декоративної косметики на початку 2023 року. Це спочатку відбувалося досить поступово, а потім вона взагалі почала приходити без макіяжу на різні світські заходи і демонструвала свою природність. На відмову Памели Андерсон від косметики вплинула смерть її візажистки та близької подруги – вона пішла з життя від раку молочної залози.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

2024-й же рік став її тріумфом — Памела повернулася у світ кіно, почала активніше з'являтися на шоу та заходах і жодного разу на її обличчі не було косметики, що демонструвало невідворотність її вирішення. Те, що вона показує себе такою як є стало, мабуть, є найсильнішим і сміливішим перетворенням останнього десятиліття. Також свій новий лаконічний образ вона доповнювала доволі стриманими речами. Тепер такий стиль і образ Памели став звичним всім, але єдиною незмінною деталлю її іміджу залишилися брови-нитки.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Колекція Джона Гальяно для Maison Margiela

На початку 2024 року в Парижі відбувся найгучніший і найрозкішніший показ світу моди. Модельєр Джон Гальяно презентував кутюрну колекцію весна-літо 2024 для Дому Maison Margiela.

Показ колекції весна-літо 2024 Дому Maison Margiela / Фото: Getty Images

Гальяно переніс глядачів у світ драми та в атмосферу нуару. Він наче занурив гостей у химерне театральне дійство, відкриваючи таємне нічне життя столиці Франції. Колекція була натхненна роботами відомого угорсько-французького фотографа Брассаї та тим, як він зобразив Париж. Роботи Гальяно вийшли емоційними, фантазійними, романтичними та еротичними.

Гвендолін Крісті. Показ колекції весна-літо 2024 Дому Maison Margiela / Фото: Getty Images

Ба більше, вірусними стали не лише вбрання з показу, а й макіяж моделей, який вигадала візажистка Пет Макграт. Б'юті-блогери з усього світу намагалися повторити те, що зробила Пет для подіуму — порцелянові лялькові обличчя з яскравими акцентами.

Повернення шоу Victoria's Secret

Після шестирічної паузи розкішне шоу білизняного бренду Victoria's Secret повернуло свій знаменитий показ з "ангелами". Показ відбувавсяу Нью-Йорку, в ньому взяли участь моделі, які стали суперзірками завдяки цій марці, а також нові обличчя.

Кендіс Свейнпоул на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / Фото: Getty Images

Компанія все ж таки прислухалася до жінок і врахувала те, що потрібна різноманітність, тому в шоу брали участь представники ЛГБТ та моделі plus size. Цікавим рішенням було й те, що в шоу запросили супермоделей 90-х.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Бренд FROLOV підкорив Голівуд

Дуже приємно, коли за таких непростих часів українські бренди виходять на світовий рівень, проте особливо 2024-го дивував український дизайнер Іван Фролов. Вироби від цієї марки носили такі суперзірки як Сабріна Карпентер, Кеті Перрі, Сьюкі Вотергаус, Дженніфер Лопес та багато інших. Поява світових знаменитостей у цьому бренді стала цілком звичною, і це, безумовно, тішить.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Костюм для астронавта від Prada

Італійський модний дім Prada спільно з компанією Axiom Space представили скафандр Extravehicular Mobility Unit. Він використовуватиметься для місії NASA Artemis III. Такого раніше у модному світі ще не було.

Скафандр від Prada / Фото: Associated Press

Костюм астронавта, який розробила компанія, покликаний поєднувати високотехнологічну функціональність та естетику для роботи у складних умовах на Місяці.

Скафандр від Prada / Фото: Associated Press

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