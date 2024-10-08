Хустка замість пов'язки для руки: розглядаємо особливий аксесуар княгині Монако Грейс Келлі

Щоб бути красивю на прийомі, княгиня вирішила використати шовкову хустку. Що це був за аксесуар, ви можете дізнатися нижче.

1959 року з княгинею Монако Грейс Келлі стався нещасний випадок — її вкусила оса у її ж літній резиденції в Мон-Ажелі. Через те, що сталося, княгиня страждала від сильного болю.

Папараці зазнімкували Грейс із чоловіком, коли вони піднімалися на яхту мільярдера Аристотеля Онассіса, який запросив пару на звану вечерю.

Княгиня на фото сфотографована з підв'язаною рукою, але як бандаж використовувала шовкову хустку.

Грейс Келлі / Фото: Associated Press

Через 65 років від того дня велика прихильниця хусток і шарфів на ім'я Ебігейл Гудман вирішила провести своє особисте розслідування і розсекретити, яку ж хустку використала для своєї руки княгиня.

В результаті пошуку Ебігейл дізналася, що автором принта для цього виробу був Гьюго Григкар — дизайнер і художник, який створив безліч чудових дизайнів для хусток Hermès.

Хустка Грейс Келлі / Фото: Associated Press

На Келлі була хустка під назвою Arm de Monaco створена 1959 року.

Хустка Armes de Monaco від Hermès/фото: Haynault ventes publiques

Нагадаємо, що Грейс Келлі дуже любила бренд Hermès і на її честь вони навіть назвали сумку – одну із найелегантніших моделей бренду.

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