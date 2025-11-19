Як фарбували волосся у рожевий і блакитний у 17-18 століттях: дивна мода минулого, яка сьогодні шокує

Портрет полковника Джеймса Гамільтона / Фото: культурне надбання

Наприкінці 1700-х років люди любили фарбувати волосся у рожевий, зелений і навіть блакитний відтінки, але насправді вони не використовували фарбу для волосся. У ті часи люди користувалися кольоровою пудрою для волосся, яка тимчасово змінювала його колір, розповіла історикиня Розі Гард.

Пудра для волосся була незамінною у Європі 18 століття, і вийти на люди без напудреного волосся вважалося серйозним порушенням етикету. Хоча більшість пудр були на волоссі білими або сірими, до деяких сумішей додавали фарбувальні речовини, як-от кармін чи оксид міді, щоб створити яскраві кольори. Такі яскраві пудри були популярними і серед чоловіків, і серед жінок.

Портрет полковника Джеймса Гамільтона з рожевою пудрою на волоссі, модним трендом, що недовго проіснував / Фото: культурне надбання

Відомий британський політик Джеймс Фокс прославився тим, що пудрив волосся у блакитний колір, коли навчався в Ітоні — приблизно у 15 років. Деякі джерела стверджують, що саме він запровадив моду на блакитну пудру в Британії. Інші кольорові пудри включали більш природні відтінки — чорний чи коричневий. Існували рецепти жовтої пудри, у якій основним інгредієнтом була подрібнена охра.

На межі 18-19 століть у Британії запровадили високі податки на пудру для волосся, через що вона швидко втратила популярність. Втім, у середині 19 століття з’явилася золота та срібна блискуча пудра, а приблизно у той самий період стали популярними кольорові фарби для волосся — зокрема блонд, рудий, синій, фіолетовий і рожевий.

Однак припудрювали волосся у ті часи не лише дорослі, а робили це і дітям. На багатьох портретах того часу маленькі діти часто зображені з сірим волоссям — це був наслідок моди того часу.