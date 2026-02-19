ТСН у соціальних мережах

458
3 хв

Як створювалася "вірусна" сукня Гайді Клум, яка повністю імітувала її оголене тіло

Її сукня стала найцікавішим і найнезвичнішим вбранням початку року. Однак створення такого образу вимагав довгої і клопіткої праці цілої команди майстрів.

Юлія Каранковська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Associated Press

Супермодель та ведуча Гайді Клум нещодавно продемонструвала на 68-й церемонія вручення премії «Греммі» незвичну сукню, яка нагадувала зліпок її оголеного тіла.

Вбрання Гайді — це витвір мистецтва створений німецькою дизайнеркою Мариною Хорманседер. У сукні було складно рухатись бо виготовлена вона з жорсткого матеріалу.

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

«У ній було дуже важко ходити, тому що це дуже жорсткий матеріал», — розказала Клум виданню People, і зазначила, що сукня виготовлена зі «шкіри, яку потім роблять твердою за допомогою лакування та напилення».

Як виготовляли вбрання дизайнерка показала у своєму Instagram. Спершу Хорманседер розробила ескіз, потім створила 3D-модель тіла Гайді і наступний етап — виготовлення макету.

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Макет фігури Клум обтягували шкірою і придавали їй форму за допомогою нагрівання та спеціальних інструментів.

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Потім команда дизайнерки вручну розфарбувала вбрання.

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

«Це щось на кшталт обладунка — спереду і ззаду. Немає розрізу, тож матеріал зовсім не тягнеться. Можна робити лише крихітні, буквально дитячі кроки», — розповіла також модель. «Ось чому зараз ходить багато кумедних мемів, де я бігаю червоною доріжкою».

Попри труднощі з носінням сукні, знімати й одягати її було нескладно.

«Збоку були пряжки, тож усе було легко. Під нею в мене була дуже сексуальна, обтисла мінісукня», — каже вона. «Ти просто заходиш збоку. Вона відкривається, як мушля».

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Також Клум розповіла, що залишила сукню собі, і тепер вона зберігається у коробці в підвалі в її домі.

«Я хотіла вдягнути її ще минулого року, — зізнається Клум. — Але тоді з’явилася інша сукня, і я в останній момент передумала. Тож ця сукня чекала цілий рік, бо я подумала, що це справжня сукня для „Ґреммі“, адже там люди дозволяють собі більше експресії у моді».

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Створення сукня Гайді Клум / фото: instagram.com/marinahoermanseder

Супермодель обрала творіння Хьорманседера, бо вважає дизайнерку справжньою мисткинею у створенні скульптурних суконь на максимумі.

«Я захоплююся цим і ціную мистецтво, яке стоїть за цим», — каже Клум, яка почувається привілейованою мати доступ до таких дизайнів і хоче показувати їх широкій аудиторії. «Людям потрібно бачити, що існують інші тканини, окрім звичних матеріалів, з якими ми зазвичай працюємо».

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (34 фото)

458
