- Дата публікації
-
- Категорія
- Зірки і мода
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 2 хв
Як створювалася вишукана сукня для героїні популярного серіалу "Бріджертони"
Майстриня показала деталі своєї кропіткої роботи над вбранням для балу-маскараду.
Серіал «Бріджертони» — популярний проєкт Netflix, але однією із найприголомшливіших складових цього шоу є костюми, без який серіал би не був таким, яким ми його знаємо і любимо. Над образами акторів працювала ціла команда талановитих майстрів і на створення костюмів пішло багато годин кропіткої роботи.
Однією із тих, хто працював над створенням костюмів була Дебора Таллентайр — костюмерка та дизайнерка. Вона показала у Instagram, як відбвається робота над образами для серіалу на прикладі сукні леді Вайолет Бріджертон, яку зіграла акторка Рут Геммелл.
«Цей сезон виводить гламур, інтригу та хвилювання на новий рівень, адже саме леді Вайолет відкриває світський сезон першим балом. Вона засліплює Тон, з’являючись у своєму маскарадному костюмі, натхненному Титанією. Титанія — могутня Королева фей, уособлення сили й краси природи, зачарована коханням», — написала Дебора.
Також майстриня додала, що маскарадний костюм був розроблений, скроєний, створений і стилізований завдяки величезному таланту численних вузькопрофільних креативних фахівців четвертого сезону.
Її сукня складалася з кількох шарів атласу, органзи, тюлю, вишитого тюлю, ажурного тюлю з бісером і вручну інкрустованих квітів.
«Співпраця багатьох творчих професіоналів оживила Бал-маскарад Джона Ґлейзера, і всі, хто долучився до його створення, надзвичайно пишаються цією роботою», — сказала вона, маючи на увазі головного художника з костюмів серіалу.