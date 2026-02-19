ТСН у соціальних мережах

Як створювалася вишукана сукня для героїні популярного серіалу "Бріджертони"

Майстриня показала деталі своєї кропіткої роботи над вбранням для балу-маскараду.

Рут Геммелл / фото: instagram.com/ruth.gemmell

Рут Геммелл / фото: instagram.com/ruth.gemmell

Серіал «Бріджертони» — популярний проєкт Netflix, але однією із найприголомшливіших складових цього шоу є костюми, без який серіал би не був таким, яким ми його знаємо і любимо. Над образами акторів працювала ціла команда талановитих майстрів і на створення костюмів пішло багато годин кропіткої роботи.

Однією із тих, хто працював над створенням костюмів була Дебора Таллентайр — костюмерка та дизайнерка. Вона показала у Instagram, як відбвається робота над образами для серіалу на прикладі сукні леді Вайолет Бріджертон, яку зіграла акторка Рут Геммелл.

Леді Вайолет Бріджертон, кадр із серіалу / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Леді Вайолет Бріджертон, кадр із серіалу / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

«Цей сезон виводить гламур, інтригу та хвилювання на новий рівень, адже саме леді Вайолет відкриває світський сезон першим балом. Вона засліплює Тон, з’являючись у своєму маскарадному костюмі, натхненному Титанією. Титанія — могутня Королева фей, уособлення сили й краси природи, зачарована коханням», — написала Дебора.

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Також майстриня додала, що маскарадний костюм був розроблений, скроєний, створений і стилізований завдяки величезному таланту численних вузькопрофільних креативних фахівців четвертого сезону.

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Її сукня складалася з кількох шарів атласу, органзи, тюлю, вишитого тюлю, ажурного тюлю з бісером і вручну інкрустованих квітів.

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

«Співпраця багатьох творчих професіоналів оживила Бал-маскарад Джона Ґлейзера, і всі, хто долучився до його створення, надзвичайно пишаються цією роботою», — сказала вона, маючи на увазі головного художника з костюмів серіалу.

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

Створення сукні леді Вайолет Бріджертон / фото: instagram.com/tailoringcostumesbydebs

