Як створювали культові образи Єлизавети II для Royal Ascot: секрети стилю королеви

Королева Єлизавета II / © Associated Press

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Кінні перегони у Аскоті були однією з найочікуваніших подій року для королеви Єлизавети II. Підготовка до заходу тривала місяцями, а вибір кожного вбрання та капелюха був результатом ретельної роботи цілої команди.

Про те, як створювали образи королеви для Royal Ascot, розповіла Анджела Келлі — стилістка, особиста асистентка та старша костюмерка королеви — у своїй книжці The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe.

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Королева Єлизавета II / © Associated Press

Підготовка

За словами Келлі, підготовка до Royal Ascot зазвичай стартувала в березні, при те, що самі кінні перегони відбуваються в червні. Потрібно було врахувати не лише самі перегони, а й інші королівські заходи, які відвідувала королева.

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Для нових образів монархині Келлі підбирала тканини, кольори та фактури. Одним із головних місць, де вона шукала матеріали, був лондонський магазин Joel & Son Fabrics. Дизайнерка також використовувала тканини, які Королева отримувала в подарунок.

«Протягом багатьох років Її Величність отримувала тканини в подарунок […] іноді прикрашені бісером і лелітками, а також вишуканий шовк. Деякі з них зберігаються для майбутнього використання, але за роки роботи з Її Величністю мені вдалося використати кілька таких подарунків у своїх дизайнах».

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Побачивши тканину, Келлі починала уявляти майбутній образ.

«Коли я дивлюся на тканини, у мене одразу виникають ідеї, як їх використати, але детально я починаю думати про дизайн лише тоді, коли маю шматок матеріалу на манекені й починаю драпірувати його, створюючи фасон, який пасуватиме королеві».

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Після підготовки ескізів та зразків тканин Келлі показувала їх Єлизаветі II і королева висловлювала свої побажання, могла запропонувати певний колір або звернути увагу на практичність майбутнього вбрання.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Після остаточного затвердження замовлялася необхідна кількість тканини. На створення складного вбрання могло піти до чотирьох тижнів. Зазвичай до сезону Келлі готувала близько десяти образів — п’ять із них призначалися для Royal Ascot, два залишалися як запасні, а ще три могли використовуватися для інших майбутніх заходів.

Капелюхи

Особливу увагу приділяли головним уборам королеви. Royal Ascot відомий традицією жіночих капелюхів, тому для кожного образу потрібно було створити щось нове.

Келлі працювала з модисткою Стеллою. Вона переглядала наявні матеріали, а за необхідності їх замовляли. Стелла вручну виготовляла шовкові квіти, листя та інші декоративні елементи.

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Королева Єлизавета II / © Associated Press

«Для Аскота капелюхи навіть важливіші за саме вбрання. Аскот славиться жіночими капелюхами! І вони створюють свої особливі труднощі. Коли ми з королевою задоволені основними тканинами для суконь і пальт, я йду до Стелли в капелюшну майстерню палацу й переглядаю всі матеріали для капелюхів, які є в нас у запасі. Якщо необхідного матеріалу немає, Стелла його замовляє. Вона вручну виготовляє — а це зовсім нелегка робота — більшість шовкових квітів, листків і скульптурних деталей. Іноді ми купуємо шовкові квіти у відомої німецької компанії. Для кожного капелюха потрібно багато чого продумати, адже я люблю, щоб мої дизайни щоразу були різними. Ми зі Стеллою обговорюємо капелюхи, і завдяки моїм дизайнам та її пропозиціям створюємо щось прекрасне».

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Однією з найцікавіших особливостей Royal Ascot були ставки на колір капелюха Королеви. Саме тому команда намагалася до останнього приховувати остаточний вибір.

Остаточний вибір луку

Попри місяці підготовки, остаточне рішення королева могла прийняти лише безпосередньо перед виходом. Щодня в її гардеробній чекали три готові образи разом із відповідними капелюхами, але важливу роль відігравала погода. Якщо прогноз обіцяв дощ, Єлизавета II зазвичай уникала нових речей, оскільки волога могла пошкодити або деформувати тканину. У такому випадку вона могла обрати вбрання, яке вже носила раніше.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Для дощової погоди Королева мала прозорі парасольки з різнокольоровою окантовкою — кожна могла пасувати до певного образу.

Після кінних перегонів

Після повернення з Royal Ascot королева могла залишитися у своєму денному вбранні або переодягнутися до вечері. Згодом сукню і пальто відправляли до гардеробної, де речі перевіряли, та прасували. Капелюх загортали в папір, щоб захистити його від пошкоджень. Пізніше Королева могла знову одягнути це вбрання на інший захід.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

«Згодом вбрання, яке вона носила на Royal Ascot, піднімають нагору, де його перевіряють, прасують і вішають у гардеробі робочої кімнати. Капелюх загортають у тонкий папір для захисту та прибирають на зберігання. Пізніше того ж року або наступного року вона знову одягне це вбрання та капелюх на іншому заході. Коли день перегонів закінчується, гості вирушають до своїх кімнат у Віндзорському замку, щоб відпочити перед вечерею. Тим часом ми з командою обираємо сукню для королеви, а я дістаю прикраси для ще одного вечора, сповненого блиску».

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II / © Associated Press

Королева Єлизавета II / © Associated Press

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