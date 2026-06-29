Як жінки минулого рятувалися від спеки під багатошаровим одягом / © Getty Images

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Історикиня Емі Боїнгтон розповіла, що протягом багатьох рокі жінки носили хемізу або сорочку. Це була лляна або бавовняна сукня, яку одягали під увесь інший одяг. Вона була тим елементом одягу, який безпосередньо прилягав до шкіри і вбирав весь піт улітку та протягом усього року. Це також захищало верхній одяг від забруднення. Саме цю нижню сорочку регулярно прали. Верхні шари жіночого одягу зазвичай виготовляли з дихаючих натуральних тканин, таких як льон або бавовна.

Це був головний спосіб, завдяки якому жінки могли хоча б певною мірою не перегріватися влітку. Але навіть тоді жінки високого статусу, які мали носити розкішні тканини — важкі та щільні, — насправді не мали великого вибору. Єдиний реалістичний спосіб, як такі жінки могли врятуватися від спеки влітку, — це залишатися в приміщенні та знімати свої корсети або пари стягувальних ліфів (так їх називали), а також боді, щоб мати змогу нормально дихати.

Але у 18 столітті в моду увійшов певний стиль суконь для літніх місяців. Вони, звісно, виготовлялися з льону та бавовни й вважалися легкими та прохолодними. Разом із широкополим капелюхом для захисту обличчя від сонця та віялом це були головні способи для жінок охолоджуватися. Використання парасольок від сонця також було дуже популярним у 1700-х роках.

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Однак я думаю, що жінкам початку 19 століття, ймовірно, було найкраще під час хвиль спеки, тому що їхні сукні виготовлялися з мусліну — дуже легкої бавовняної тканини. Ці легкі, повітряні сукні, а також відкриті руки та шия дозволяли значно ефективніше відводити тепло, ніж це було можливо раніше. Коли ми перейшли до 1800-х років, силует жіночої літньої сукні змінився, проте вона також виготовлялася з мусліну і була легкою та не жаркою.

І ще одна річ, яку варто пам’ятати: хоча жінки могли носити панчохи до колін, нижче цього рівня вони фактично були оголені під своїми спідницями і це теж створювало певну вентиляцію.

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