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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

Яке взуття носили королеви: чотири пари туфель найвідоміших жінок Європи

Ці пари кардинально відрізняються від того, що ми носимо сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Яке взуття носили королеви

Яке взуття носили королеви / © Getty Images

Взуття завжди було не лише необхідним елементом гардероба, а й символом статусу, влади та вишуканого смаку. Особливе місце в історії моди посідають туфлі королев, які відображають традиції своєї епохи, культурні особливості та особистий стиль.

Розглядаючи взуття найвідоміших євромейських королев, можна простежити, як змінювалися модні тенденції та уявлення про красу протягом століть.

Ботильйони імператриці Єлизавети Австрійської

Ботильйони імператриці Єлизавети Австрійської / © Getty Images

Ботильйони імператриці Єлизавети Австрійської / © Getty Images

Туфлі королеви Великої Британії Вікторії

Туфлі королеви Великої Британії Вікторії / © Getty Images

Туфлі королеви Великої Британії Вікторії / © Getty Images

Туфлі французької королеви Марії-Антуанетти

Туфлі французької королеви Марії-Антуанетти / © Getty Images

Туфлі французької королеви Марії-Антуанетти / © Getty Images

Весільні босоніжки принцеси Єлизавети — майбутньої королеви Єлизавети II

Весільні босоніжки принцеси Єлизавети / © Getty Images

Весільні босоніжки принцеси Єлизавети / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
207
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