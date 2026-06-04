Яке взуття носили королеви: чотири пари туфель найвідоміших жінок Європи

Яке взуття носили королеви / © Getty Images

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Взуття завжди було не лише необхідним елементом гардероба, а й символом статусу, влади та вишуканого смаку. Особливе місце в історії моди посідають туфлі королев, які відображають традиції своєї епохи, культурні особливості та особистий стиль.

Розглядаючи взуття найвідоміших євромейських королев, можна простежити, як змінювалися модні тенденції та уявлення про красу протягом століть.

Ботильйони імператриці Єлизавети Австрійської

Ботильйони імператриці Єлизавети Австрійської / © Getty Images

Туфлі королеви Великої Британії Вікторії

Туфлі королеви Великої Британії Вікторії / © Getty Images

Туфлі французької королеви Марії-Антуанетти

Туфлі французької королеви Марії-Антуанетти / © Getty Images

Весільні босоніжки принцеси Єлизавети — майбутньої королеви Єлизавети II

Весільні босоніжки принцеси Єлизавети / © Getty Images

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