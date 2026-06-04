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- Зірки і мода
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Яке взуття носили королеви: чотири пари туфель найвідоміших жінок Європи
Ці пари кардинально відрізняються від того, що ми носимо сьогодні.
Взуття завжди було не лише необхідним елементом гардероба, а й символом статусу, влади та вишуканого смаку. Особливе місце в історії моди посідають туфлі королев, які відображають традиції своєї епохи, культурні особливості та особистий стиль.
Розглядаючи взуття найвідоміших євромейських королев, можна простежити, як змінювалися модні тенденції та уявлення про красу протягом століть.
Ботильйони імператриці Єлизавети Австрійської
Туфлі королеви Великої Британії Вікторії
Туфлі французької королеви Марії-Антуанетти
Весільні босоніжки принцеси Єлизавети — майбутньої королеви Єлизавети II
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