Які годинники носила Діана: розглядаємо колекцію наручних прикрас принцеси

Окрім прикрас леді Діана також любила практичніший аксесуар — наручний годинник.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Які годинники носила принцеса Діана

Які годинники носила принцеса Діана / © Getty Images

За часів, коли смартфони ще не придумали, годинники були незамінною річчю, особливо, якщо ти зайнята принцеса і маєш знати який час. У колекції Діани було багато різних екземплярів — від повсякденної класики до гламурних моделей з діамантами — і ми пропонуємо пильніше розглянути деякі з них.

Cartier — Tank Louis

Виконані з жовтого золота з чорним ремінцем зі шкіри алігатора. Вважається, що вони були подаровані Діані батьком, 8-м графом Спенсером. Для принцеси це була повсякденна модель.

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Patek Philippe — Calatrava

Годинник із браслетом із жовтого золота — подарунок на 20-й день народження від принца Чарльза. Після розлучення вона перестала його носити.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Cartier — Tank Française

Годинник із жовтого золота вирізняється характерним корпусом, інтегрованим у браслет. Після смерті принцеси прикрасу успадкував її молодший син Гаррі. Зараз цей годинник носить Меган Маркл — дружина принца.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Cartier — Panthère

Принцеса отримала цей золотий годинник у подарунок від свого бойфренда Доді Аль-Файєда. Panthère вирізняються характерним квадратним корпусом з округленими кутами.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Vacheron Constantin — діамантовий коктейльний годинник

Діамантовий коктейльний годинник спочатку був весільним подарунком королеві Єлизаветі II від Швейцарії. Королева передала цю реліквію Діані як весільний подарунок, коли та вийшла заміж за її сина — принца Чарльза 1981 року.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Patek Philippe — Calatrava

1981 року Діану сфотографували в поло-клубі Guards у Віндзорі, не в одному, а в двох годинниках. Це було зумовлено зворушливою причиною — поки принц Чарльз грав у поло, Діана носила його годинник Patek Philippe і свій. Це був з її боку символ любові й турботи. Діана зберігала його, роблячи це неодноразово, коли її стосунки з чоловіком ще були хорошими. Сентиментальний жест принцеси зробив цей годинник культовим.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Asprey

Принцеса отримала годинник з діамантами в подарунок від спадкового принца Саудівської Аравії. Але це був не просто годинник, а частина повного ювелірного гарнітура, що включав кольє, браслет, сережки і каблучку. Пізніше Діана переробила годинник на чокер.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

