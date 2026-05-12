Яку тіару носила молода королева Ірану, коли зустрічалась з подружжям Кеннеді, і де прикраса зараз

Перша леді Жаклін Кеннеді, Мохаммед Реза Пехлеві, Фарах Пехлеві та Джон Ф. Кеннеді, Білий Дум, 1962 рік / © Getty Images

11 квітня 1962 року президент США Джон Кеннеді та перша леді Жаклін Кеннеді влаштували державну вечерю в Білому домі у Вашингтоні. Їхніми гостями були Мохаммед Реза Пахлаві, король Ірану, та його дружина королева Фарах Пахлаві.

Імператриця Фарах, якій тоді було лише 23 роки, була одягнена в блискучу золоту сукню від Dior з вишивкою каменями, яку доповнила відповідними сумочкою, рукавичками та туфлями, а також білою хутряною накидкою-кейпом і стрічкою іранського Ордену Плеяд.

Але найбільше уваги привернули коштовності королеви. Як повідомляє The Court Jeweller, імператриця надягла важку тіару із сімома величезними смарагдами та меншими діамантами. Також на ній було не менш приголомшливе кольє, сережки і браслет. Усі коштовності виконані у одному стилі і вражали розкішшю.

Тіару для королеви створив відомий ювелірний бренд Harry Winston 1959 роre — того самого року, коли Фарах вийшла заміж за шаха. Сім кабошонів-смарагдів у тіарі мали особливе походження, адже спочатку належали колекції імператриці Франції Євгенії, згодом їх успадкувала її похресниця, Вікторія Євгенія Баттенберг, королева Іспанії, яка носила їх у намисті.

Тіара імператриці Фарах Пехлеві / © Getty Images

Перебуваючи у вигнанні, вона продала камені, а Harry Winston придбав їх і використав у прикрасах для Фарах. Усі коштовності зі смарагдами залишилися в Ірані, коли сама Фарах була змушена покинути країну наприкінці 1970-х років.

