Оксана Баюл / © Associated Press

Шостого лютого в Італії стартували зимові Олімпійські ігри, які відбуватимуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо і триватимуть до 22 лютого. Збірна України звісно знову поїхала на змагання.

Однак найпершу золоту медаль для незалежної України виборола фігуристка Оксана Баюл. Ця визначна подія сталася 25 лютого 1994 року в Ліллегаммері — 16-річна спортсменка виступала з програмою Showtune medley у ніжно-рожевому спортивному купальнику з елементами сукні.

Спортивне вбрання Оксани було розшите лелітками, кристалами-краплями, лебединим пухом та мало бежеві вставки на грудях та рукавах, які прикраашали стрази.

Срібна призерка Ненсі Керріган зі США; золота призерка українка Оксана Баюл; та бронзова призерка Чень Лу з Китаю / © Associated Press

У квітні 1995 року олімпійська чемпіонка подарувала цей костюм Fashion Cafe у Нью-Йорку, однак воно зачинилося через кілька років. Де зараз це пам’ятне вбрання невідомо.