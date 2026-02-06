- Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Яким був переможний образ Оксана Баюл — першої олімпійської чемпіонки незалежної України
Костюм — це важлива складова номеру. Ми ж пропонуємо згадати яким був легендарний образ першої чемпіонки та що з ним стало.
Шостого лютого в Італії стартували зимові Олімпійські ігри, які відбуватимуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо і триватимуть до 22 лютого. Збірна України звісно знову поїхала на змагання.
Однак найпершу золоту медаль для незалежної України виборола фігуристка Оксана Баюл. Ця визначна подія сталася 25 лютого 1994 року в Ліллегаммері — 16-річна спортсменка виступала з програмою Showtune medley у ніжно-рожевому спортивному купальнику з елементами сукні.
Спортивне вбрання Оксани було розшите лелітками, кристалами-краплями, лебединим пухом та мало бежеві вставки на грудях та рукавах, які прикраашали стрази.
У квітні 1995 року олімпійська чемпіонка подарувала цей костюм Fashion Cafe у Нью-Йорку, однак воно зачинилося через кілька років. Де зараз це пам’ятне вбрання невідомо.