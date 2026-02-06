ТСН у соціальних мережах

Яким був переможний образ Оксана Баюл — першої олімпійської чемпіонки незалежної України

Костюм — це важлива складова номеру. Ми ж пропонуємо згадати яким був легендарний образ першої чемпіонки та що з ним стало.

Оксана Баюл

Оксана Баюл / © Associated Press

Шостого лютого в Італії стартували зимові Олімпійські ігри, які відбуватимуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо і триватимуть до 22 лютого. Збірна України звісно знову поїхала на змагання.

Однак найпершу золоту медаль для незалежної України виборола фігуристка Оксана Баюл. Ця визначна подія сталася 25 лютого 1994 року в Ліллегаммері — 16-річна спортсменка виступала з програмою Showtune medley у ніжно-рожевому спортивному купальнику з елементами сукні.

Оксана Баюл, 1994 рік / © Associated Press

Оксана Баюл, 1994 рік / © Associated Press

Спортивне вбрання Оксани було розшите лелітками, кристалами-краплями, лебединим пухом та мало бежеві вставки на грудях та рукавах, які прикраашали стрази.

Оксана Баюл, 1994 рік / © Associated Press

Оксана Баюл, 1994 рік / © Associated Press

Оксана Баюл, 1994 рік / © Associated Press

Оксана Баюл, 1994 рік / © Associated Press

Срібна призерка Ненсі Керріган зі США; золота призерка українка Оксана Баюл; та бронзова призерка Чень Лу з Китаю / © Associated Press

Срібна призерка Ненсі Керріган зі США; золота призерка українка Оксана Баюл; та бронзова призерка Чень Лу з Китаю / © Associated Press

У квітні 1995 року олімпійська чемпіонка подарувала цей костюм Fashion Cafe у Нью-Йорку, однак воно зачинилося через кілька років. Де зараз це пам’ятне вбрання невідомо.

Оксана Баюл дарує свій костюм переможниці / © Getty Images

Оксана Баюл дарує свій костюм переможниці / © Getty Images

