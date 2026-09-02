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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
2 хв

Якими були весільні образи принцес Норвегії — Асрід і Рагнхільд

Старші сестри короля Гаральда V — принцеси Рагнхільд та Астрід — одружувалися з різницею у вісім років, тож їхні весільні образи припали на дві різні модні епохи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Принцеса Астрід з її батьком, королем Олавом V

Принцеса Астрід з її батьком, королем Олавом V / © Getty Images

Рагнхільд вийшла заміж 1953 року, а Астрід — 1961-го, тому вбрання обох принцес чудово відображали зміни, які за цей час відбулися у весільній моді. Образи обоз були вишуканими і елегантними, але зовсім різними.

Принцеса Рагнхільд

Рагнхільд вийшла заміж за судновласника Ерлінга Лорентцена 15 травня 1953 року в церкві Аскера. Це було перше королівське весілля в Норвегії після Другої світової війни, і церемонія зібрала величезну кількість людей.

Для весілля вона обрала традиційну довгу білу сукню з довгим шлейфом, рукавами і фатою, а образ доповнила також перлами. На архівних фотографіях добре видно класичний силует 1950-х — приталений ліф та пишну спідницю.

Король Гокон VII та його онучка принцеса Рагнхільд з чоловіком Ерлінгом Лоренценом, 15 травня 1953 року в Осло, Норвегія / © Getty Images

Король Гокон VII та його онучка принцеса Рагнхільд з чоловіком Ерлінгом Лоренценом, 15 травня 1953 року в Осло, Норвегія / © Getty Images

Подружжя оселилося в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, і у них народилося троє дітей: Хокон, Інгеборг та Рагнхільд.

Принцеса Астрід

Астрід одружилася з Йоганом Мартіном Фернером 12 січня 1961 року — також у церкві Аскера. Її весільний образ уже відповідав моді початку 1960-х. Як і сестра, Астрід обрала класичну елегантність, але її силует був дещо сучаснішим і навіть сьогодні сукня має актуальний вигляд. У сукні принцеси була пишна спідниця, квіткова вишивка та довгі рукави. Образ доповнювала пишна фата і перли.

Церемонія була теж масштабною, а серед гостей були представники європейських королівських родин.

Принцеса Астрід з її батьком, королем Олавом V, 14 січня 1961 року в Осло, Норвегія / © Getty Images

Принцеса Астрід з її батьком, королем Олавом V, 14 січня 1961 року в Осло, Норвегія / © Getty Images

У пари було п’ятеро дітей: Кетрін Фернер Йогансен, Бенедікте Фернер, Олександр Фернер, Елізабет Фернер і Карл-Крістіан Фернер.

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