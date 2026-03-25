Який чокер принцеса Діана одягла у медовий місяць і чому він їй насправді не належав

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Вважається, що родині Спенсерів була цікава і доволі сентиментальна традиція — дарувати донькам чокери з перлами. Оскільки у графа Спенсера було аж три доньки, то кожна з них отримала свою прикрасу, ймовірно, на якесь особливе свято. Наприклад, леді Діана, яка згодом стала принцесою Уельською, отримала чокер з трьома нитками перлів на своє 18-річчя, і схожа прикраса була й у її старшої сестри — Леді Сари МакКоркодейл, — але з п’ятьма нитками перлин.

Вважається, що саме цей чокер Діана позичила у сестри для свого медового місяця з принцом Чарльзом і одягла його у поєднанні зі знаменитим персиковим костюмом від Belville Sassoon, який включав сукню та болеро з білими манжетами і коміром, а також капелюшком від бренду John Boyd.

Можна помітити, що чокер Діани має п’ять ниток і спереду велику круглу брошку з діамантами і зіркою у центрі, яку прикрає перлина. Також у прикрасі є велика перлина-крапля, яка знімається.

Однак дорогою на Гібралтар, який Діана і Чарльз відвідали під час медового місяця, принцеса носила вже чокер з трьома нитками, який належав саме їй і був її подарунком від батька.

Сестра принцеси леді Сара неодноразово носила цей чокер у молоді роки, одягала його на весілля Діани, а також продовжує носити і зараз, особливо на такі святкові події, як весілля.

Сестра Діани леді Сара МакКоркодейл / © Getty Images