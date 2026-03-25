ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки і мода
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
2 хв

Який чокер принцеса Діана одягла у медовий місяць і чому він їй насправді не належав

Діана обожнювала чокери і за роки, поки була принцесою Уельською, зібрала чималу колекцію, але були випадки у її молоді роки, коли вона почизачала деякі з прикрас.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Діана та принц Чарльз

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Вважається, що родині Спенсерів була цікава і доволі сентиментальна традиція — дарувати донькам чокери з перлами. Оскільки у графа Спенсера було аж три доньки, то кожна з них отримала свою прикрасу, ймовірно, на якесь особливе свято. Наприклад, леді Діана, яка згодом стала принцесою Уельською, отримала чокер з трьома нитками перлів на своє 18-річчя, і схожа прикраса була й у її старшої сестри — Леді Сари МакКоркодейл, — але з п’ятьма нитками перлин.

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Вважається, що саме цей чокер Діана позичила у сестри для свого медового місяця з принцом Чарльзом і одягла його у поєднанні зі знаменитим персиковим костюмом від Belville Sassoon, який включав сукню та болеро з білими манжетами і коміром, а також капелюшком від бренду John Boyd.

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Getty Images

Можна помітити, що чокер Діани має п’ять ниток і спереду велику круглу брошку з діамантами і зіркою у центрі, яку прикрає перлина. Також у прикрасі є велика перлина-крапля, яка знімається.

Однак дорогою на Гібралтар, який Діана і Чарльз відвідали під час медового місяця, принцеса носила вже чокер з трьома нитками, який належав саме їй і був її подарунком від батька.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Сестра принцеси леді Сара неодноразово носила цей чокер у молоді роки, одягала його на весілля Діани, а також продовжує носити і зараз, особливо на такі святкові події, як весілля.

Сестра Діани леді Сара МакКоркодейл / © Getty Images

Сестра Діани леді Сара МакКоркодейл / © Getty Images

Сестра Діани леді Сара МакКоркодейл / © Getty Images

Сестра Діани леді Сара МакКоркодейл / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie