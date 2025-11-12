ТСН у соціальних мережах

Який вигляд мала 18-річна Джоан Коллінз у весільній сукні: трагічна історія першого шлюбу акторки

Зараз вона щаслива, відома і багата, але на початку своєї кар’єри Джоан зустріла не того хлопця, який травмував її на все життя.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джоан Коллінз і Максвелл Рід

Джоан Коллінз і Максвелл Рід / © Associated Press

Кінолегенда — акторка Джоан Коллінз, — яка прославилася своєю яскравою роллю в мильній опері «Династія» — була одруженою п’ять разів, але перша з її весільних суконь була дуже класичною й елегантною. У 18-річному віці Джоан вийшла заміж уперше, і її чоловіком був ірландський актор Максвелл Рід, з яким вона побралася 24 травня 1952 року.

Молода наречена обрала вбрання дуже класичного дизайну для 50-х років, оскільки це була сукня з довгими рукавами і високим коміром-стійкою. Особливо зачаровувала тканина — вбрання було з візерункового цупкого матеріалу, на якому зображені великі квіти.

Джоан Коллінз / © Getty Images

Джоан Коллінз / © Getty Images

Також шику додавав обтислий ліф і тонка талія, а спідниця А-силуету робила сукню ще класичнішою. Ймовірно, верхня частина сукні — це болеро, яке вона потім зняла.

На додачу до сукні Джоан також одягла на шию медальйон у формі серця, несла букет білих квітів і доповнила образ білим головним убором у вигляді листя.

Джоан Коллінз і Максвелл Рід / © Getty Images

Джоан Коллінз і Максвелл Рід / © Getty Images

Але попри на всі ці красиві фотографії та радісні обличчя, шлюб у них почався неприємно, оскільки акторка згадувала у своїх інтерв’ю та книжці, що майбутній чоловік зґвалтував її перед весіллям.

«Мені було 17, але за рівнем інтелекту я була на рівні 12», — розповіла вона The Guardian. «У нас не було статевого виховання. Я ніколи не бачила пеніс, доки мене не зґвалтували, а потім я відмовилася на нього дивитися». «Моя мама казала мені, що чоловікам потрібне тільки одне, і, напевно, вона мала рацію», — додала вона.

Також акторка розповідала, що Максвелл підливав їй алкоголь у колу і вона була у відключці.

«Наступне, що я пам’ятаю, — це те, що я лежала на дивані, і він ґвалтував мене. У ті часи моя мати сказала б, що мене використовували. Зараз ми називаємо це зґвалтуванням на побаченні».

Чому вона вийшла заміж, теж пояснила: «Тому що я належу до покоління, де, якщо ви збираєтеся зайнятися сексом, ви виходите заміж», — розповіла вона.

