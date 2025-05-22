Яскраві хустки з принтами: улюблений аксесуар королеви Єлизавети II, який вона часто носила

Королева Єлизавета / © Associated Press

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Королева Єлизавета завжди дотримувалася консервативних поглядів на моду, які відповідали її статусу — протягом багатьох років носила одну й ту саму зачіску, завжди вибирала туфлі та сумки однієї моделі. Проте Її Величність також любила яскраві кольори, що було помітно за її вбраннями, а також славилася своїми чарівними капелюшками.

Однак багато хто забуває про ще один улюблений аксесуар королеви Великої Британії, який вона насправді дуже часто носила на неофіційних прогулянках із сім’єю, кінних змаганнях чи коли їздила за кермом — і це яскрава хустка. За багато років Єлизавета зібрала величезну колекцію хусток, які зазвичай носила на голові, просто класично зав’язавши на підборідді в бант.

На голові королеви можна було побачити хустки з різними принтами та відтінками: з тваринами, квітами, геометричними малюнками та кінної тематики. А щодо брендів, то в колекції монархині було багато шовкових екземплярів від відомого бренду Hermès.

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Королева в хустках кінної тематики

Королева Єлизавета / © Getty Images

Королева Єлизавета / © Getty Images

Королева Єлизавета / © Getty Images

Королева в хустках з абстрактними принтами

Королева Єлизавета / © Getty Images

Королева Єлизавета / © Getty Images

Королева Єлизавета / © Getty Images

Королева в хустках із природними мотивами

Королева Єлизавета / © Getty Images

Королева Єлизавета / © Getty Images

Королева Єлизавета / © Associated Press

Королева Єлизавета / © Getty Images

Королева в хустці з архітектурними мотивами

Королева Єлизавета / © Getty Images

Королева в хустках з тваринами та птахами

Королева Єлизавета / © Getty Images

Королева Єлизавета / © Getty Images

Королева Єлизавета / © Getty Images