Яскраві кольори та принти: улюблені літні образи принцеси Уельської Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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Ягідна із серцями від Rodarte

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Саме цю сукню Кейт обрала для прийому в Сент-Джеймському палаці в Лондоні, який вона відвідала з королем Чарльзом на честь ювілею благодійної організації Cancer Research UK. На прийомі майбутня королева була в ягідній сукні з принтом сердець від бренду Rodarte, до якої підібрала сережки з рубінами та діамантами та відповідне кольє з підвіскою з таким самим каменем. Червоний колір дуже пасує принцесі Кейт і добре підходить навіть для таких офіційних та урочистих прийомів.

Жовта на Королівських перегонах в Аскоті

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

У сонячній жовтій сукні принцеса Уельська приїжджала в Аскот на Королівські кінні перегони. Кейт поєднувала сукню від Roksanda з коротким рукавом, драпуванням і великим бантом на грудях з капелюхом Jane Taylor London, кремовим клатчем Anya Hindmarch та замшевими туфлями-човниками Gianvito Rossi.

Цю самк сукню Кейт раніше носила на Вімблдонський тенісний турнір, поєднуючи з крислатим солом’яним капелюхом. А також у неї в гардеробі є кобальтово-синя сукня теж із бантом від цього ж бренду Roksanda, і в ній Кейт також з’являлася в Аскоті.

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Біла в гороховий принт Alessandra Rich

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Гороховий принт — один із улюблених у принцеси. Одного разу на Royal Ascot принцеса Кейт приїжджала в білій сукні в чорний горох від Alessandra Rich, доповнивши її солом’яним капелюхом із широкими пласкими крисами та прикрасами з білих квітів. Елегантний і дуже літній лук Кетрін тоді доповнила сережками своєї покійної свекрухи — принцеси Діани.

Небесно-блакитна від Beulah London

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

У цьому вбранні принцеса Кейт з’являлася під час благодійного матчу з поло Out-Sourcing Inc 2023 року, який відбувся у клубі Guards Polo Club, розташованому за кілька хвилин їзди від їхнього будинку у Віндзорі.

Блакитну літню максісукню з білим принтом та довгими рукавами від бренду Beulah London принцеса поєднувала з бежевими слінгбеками Camilla Elphick, невеликою квадратною сумкою на ланцюжку від Mulberry, а також прикрасами від Lenique Louis та Sézane.

Світло-блакитна сукня від Elie Saab

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Це дуже ніжне вбрання з прозорими рукавами, бантом на шиї та мереживним оздобленням принцеса Уельська обрала теж на кінні перегони. Вбрання було від бренду Elie Saab, яке складалося зі спідниці міді та блузи з прозорими рукавами. Образ Кетрін тоді доповнила пласким капелюхом з великою квіткою та сережками з великим камінням у вухах.

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Нагадаємо, раніше ми показували шість образів королеви Летиції, які підійдуть для літньої відпустки.

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