Яскраві сукні в гардеробі королеви Камілли: сміливі образи для світських виходів

Королева Камілла / © Getty Images

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Сукня кольору трави

Королева Камілла / © Getty Images

Зелений — один із улюблених відтінків королеви Камілли, але в її гардеробі було переважно темно-зелене вбрання. Ця сукня стала несподіваним вибором. Вбрання від улюбленої дизайнерки королеви Anna Valentine з невеликим вирізом на грудях та рукавом три чверті ідеально пасує до весняних чи літніх виходів. Часто Камілла любить доповнювати сукню смарагдовою брошкою з діамантами та перлинними сережками-висячками.

Королівська синя сукня в комбінації з пальто

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Синій — благородний відтінок, який дуже пасує Каміллі. Це синя крепова сукня та пальто від Fiona Clare — ще однієї улюбленої дизайнерки королеви, яку вона любить носить із діамантовою брошкою із сапфіром, яка колись належала королеві Вікторії, а також королеві Єлизаветі II. Незвичайну історію розкішної прикраси із сапфіром ми вже розповідали. Іноді її ще називають «Брошкою принца Альберта».

Смілива червона сукня

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Зовсім нещодавно Камілла з’явилася на публіці в ефектній червоній сукні з вовняного крепу від Fiona Clare, приїхавши до галереї в Лондоні, де були представлені їхні з королем коронаційні портрети. неодноразово і часто комбінувала з перлинним комплектом прикрас та діамантовою брошкою. Вона доповнила вбрання бежевими замшевими туфлями на невисоких підборах, а в руках тримала сумку, підібрану до тону. Цю сукню Камілла носила вже неодноразово і часто комбінувала з перлинними комплектом прикрас і діамантовою брошкою.

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Благородний синій

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Є в гардеробі Її Величності ще одне улюблене синє пальто теж від Fiona Claire, яке вона носила з відповідним капелюхом та брошкою 12-го Королівського уланського полку, полку її покійного батька. Цей образ Камілла доповнила намистом з перлів на шиї та сережками з діамантами та сапфірами.

Ніжна м’ята

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

М’ятний колір не часто зустрічається в королівському гардеробі, але дуже освіжає. Камілла з’явилася в такій сукні від Anna Valentine на відкритті нового Саду коронації, спорудженого в ознаменування сходження на престол короля Чарльза III. Зверху Камілла накинула бежевий тренч, а йому до тону підібрала замшеві туфлі на невисоких підборах від Sole Bliss. Аутфіт королева поєднувала із золотими прикрасами — кольє, пластинчастою підвіскою на золотому ланцюжку та браслетом на зап’ясті від Van Cleef & Arpels, який носить майже завжди.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про секрети краси дружини короля Чарльза III.