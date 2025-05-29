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Яскраві сукні в гардеробі королеви Камілли: сміливі образи для світських виходів
У липні 2025 року королеві Каміллі виповниться 78 років. Від моменту їхньої з королем Чарльзом коронації в травні 2023 року стиль Її Величності помітно змінився, а сама Камілла стала мати значно кращий вигляд. У її гардеробі з’явилося багато яскравих суконь, улюблені з них ми розглянемо детальніше.
Сукня кольору трави
Зелений — один із улюблених відтінків королеви Камілли, але в її гардеробі було переважно темно-зелене вбрання. Ця сукня стала несподіваним вибором. Вбрання від улюбленої дизайнерки королеви Anna Valentine з невеликим вирізом на грудях та рукавом три чверті ідеально пасує до весняних чи літніх виходів. Часто Камілла любить доповнювати сукню смарагдовою брошкою з діамантами та перлинними сережками-висячками.
Королівська синя сукня в комбінації з пальто
Синій — благородний відтінок, який дуже пасує Каміллі. Це синя крепова сукня та пальто від Fiona Clare — ще однієї улюбленої дизайнерки королеви, яку вона любить носить із діамантовою брошкою із сапфіром, яка колись належала королеві Вікторії, а також королеві Єлизаветі II. Незвичайну історію розкішної прикраси із сапфіром ми вже розповідали. Іноді її ще називають «Брошкою принца Альберта».
Смілива червона сукня
Зовсім нещодавно Камілла з’явилася на публіці в ефектній червоній сукні з вовняного крепу від Fiona Clare, приїхавши до галереї в Лондоні, де були представлені їхні з королем коронаційні портрети. неодноразово і часто комбінувала з перлинним комплектом прикрас та діамантовою брошкою. Вона доповнила вбрання бежевими замшевими туфлями на невисоких підборах, а в руках тримала сумку, підібрану до тону. Цю сукню Камілла носила вже неодноразово і часто комбінувала з перлинними комплектом прикрас і діамантовою брошкою.
Благородний синій
Є в гардеробі Її Величності ще одне улюблене синє пальто теж від Fiona Claire, яке вона носила з відповідним капелюхом та брошкою 12-го Королівського уланського полку, полку її покійного батька. Цей образ Камілла доповнила намистом з перлів на шиї та сережками з діамантами та сапфірами.
Ніжна м’ята
М’ятний колір не часто зустрічається в королівському гардеробі, але дуже освіжає. Камілла з’явилася в такій сукні від Anna Valentine на відкритті нового Саду коронації, спорудженого в ознаменування сходження на престол короля Чарльза III. Зверху Камілла накинула бежевий тренч, а йому до тону підібрала замшеві туфлі на невисоких підборах від Sole Bliss. Аутфіт королева поєднувала із золотими прикрасами — кольє, пластинчастою підвіскою на золотому ланцюжку та браслетом на зап’ясті від Van Cleef & Arpels, який носить майже завжди.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про секрети краси дружини короля Чарльза III.